No es ningún secreto que a la Reina Letizia le gusta apostar por el talento nacional. Y así lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Sin embargo, no podemos superar los pendientes que llevó en la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Festival. Este accesorio no es una joya cualquiera, de hecho, se trata de un diseño de la empresaria y actriz Bárbara Goenaga, pareja del diputado Borja Sémper. Letizia es conocida por su elegante sentido de la moda en general, y su gusto por los pendientes en particular. A lo largo de los años, ha lucido una amplia variedad de pendientes, pero últimamente está apostando por esta diseñadora.

No es la primera vez que Letizia elige uno de sus diseños, de hecho la diseñadora publicó en su perfil de Instagram el 25 de abril: "La verdad es que me hace mucha ilusión que mujeres a las que admiro (por diferentes motivos), elijan mis diseños. Gracias por apostar por pequeños talleres como el nuestro, y #madeinspain. Brava, Letizia".

El modelo que llevó en abril era más discreto que la pieza de la que hablamos hoy. Y es que estos pendientes en particular tienen un toque muy especial. Se trata del modelo con forma romboide Rita, inspirado en la elegancia de la actriz Rita Hayworth. Este diseño es ideal para cualquier tipo de evento, pero perfecto también para llevarlo con vaqueros y camiseta blanca, demostrando su versatilidad. De hecho, Letizia lo llevó con vestido satinado en color plateado.

Letizia y sus impresionantes pendientes diseñados por Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper Gtres

Está hecho de plata de ley y lleva 114 topacios engastados que hace que el pendiente brille cuando le da la luz. En la web de la marca también está disponible el modelo liso y sin brillantes. El primero cuesta 290 euros y, el segundo, 175 euros.

"Rita, cuántas alegrías nos estás dando…", publica la diseñadora. Y tanto Bárbara, y tanto.