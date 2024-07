La Reina Letizia estrena el verano en Marivent con vestido midi español de rebajas y las sandalias planas más cómodas

Después de brillar anoche con un maravilloso vestido plateado en su cita con el cine, la Reina Letizia vuelve a ser la protagonista esta noche en Mallorca mientras la Princesa Leonor y la Infanta Sofía siguen triunfando en París con su apoyo a los deportistas españoles. Y es que los Reyes ofrecen a esta hora la tradicional recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent, a la que también acude la reina Sofía y donde están invitadas alrededor de 600 personas que representan a distintos sectores de la sociedad de Baleares. Es, sin duda, uno de los eventos sociales más esperados de la estancia en Mallorca de los Reyes y todas las miradas siempre están en el estilismo de la monarca. El cáterin correrá a cargo de las chefs mallorquinas Marga Coll y Maca De Castro, dos mujeres que han elevado la gastronomía balear a los más altos estándares, y que esta noche harán las delicias de las autoridades y demás invitados con un menú conformado por más de diez platos con inspiración mallorquina.

Si anoche sorprendía con un diseño de lo más atrevido de Hugo Boss, para esta segunda noche en Mallorca la Reina Letizia ha optado por un vestido de rebajas de la firma española Maksu, de la que ya tiene otras prendas en su armario. Justo ayer era Tamara Falcó la que lucía una prenda de la firma, y ahora es la Reina con este vestido midi estampado confeccionado en un tejido fluido ligero. con manga corta y con escote en pico. La compañía, formada por profesionales con años de experiencia en la industria de la moda, nació en el año 2019 y abrió su primera tienda en 2020, con un objetivo claro: trabajar por la máxima calidad de sus tejidos y la confección artesanal en sus colecciones con tejidos italianos, sedas, fibras de lujo y piezas únicas hechas a mano.

La Reine Letizia en Marivent. Gtres

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer, se ha pasado el juego de la moda en Mallorca y apoyando de nuevo a las firmas 'made in Spain'. Porque no hay verano sin vestido español de la monarca en Mallorca, y una vez más nos lo ha dejado claro. "Maksu es moda, arte y diseño. Somos una marca que pone especial atención al producto. Diseño único, variedad de color y calidad en los tejidos. Creamos prendas atemporales en cantidades limitadas, no seguimos tendencias y trabajamos la transparencia en todo lo que hacemos. Las colecciones de Maksu son combinaciones de color, prendas sofisticadas y siluetas versátiles, ideales para cualquier momento del día o de la noche", explica la firma. Maksu es la firma sostenible que entró en el armario de la reina Letizia hace unas temporada y ahora vuelve a confiar en ella.

Vestido Jane, de Maksu (rebajado de 240 a 144 euros)

Vestido midi. Maksu

Un vestido que la Reina Letizia ha combinado con sandalias doradas planas de Sézanne por sus problemas en el pie. Su precio es de 155 euros y están fabricadas en España.

Los looks de la Reina Letizia en años pasados

El año pasado fue la primera vez que la Reina Letizia lucía un vestido de la firma Desigual, en concreto un diseño de la colección de Desigual x Stella Jean que contaba con un escote Bardot con volante y un favorecedor estampado azul sobre fondo blanco que combinó con alpargatas con cuña de Macarena Shoes que son el calzado que suele lucir siempre en sus veranos en la isla. Pero no solo el año pasado, la monarca suele apostar para estas noches por estilismos de lo más veraniegos y en 2022 fue el turno de un diseño a todo color de Charo Ruiz, diseñadora que ha elegido en más de una ocasión para esta cita.

El verano de Letizia entre Mallorca y París

Después de la recepción de esta noche ya no hay más actos programados en agenda para la Reina Letizia, así que puede ser que a partir de mañana nos sorprenda con sus hijas en los Juegos Olímpicos de París, o que les tome el relevo después de tres días con una agenda muy completa para apoyar al deporte español.