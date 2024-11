Para llevar la sudadera tendencia del otoño, solo necesitas una hoja del suelo

Las tendencias de moda de cada temporada no nos pillan por sorpresa, ni mucho menos. Cada estación viene marcada por diferentes prendas y estilos que llevamos viendo en las pasarelas muchos meses antes, de la mano de los mejores diseñadores. Sin embargo, las redes sociales han irrumpido creando necesidades y nuevas tendencias de última hora que acaban convirtiéndose en verdaderos movimientos virales. Es el caso de la tendencia de la que vamos a hablar hoy. Si no te ha salido este vídeo en las últimas semanas, no tardarás en verlo porque se han convertido en el DIY ('do it yourself', hazlo tú mismo, en castellano) por excelencia de este otoño. Todo hay que decirlo, este truco es muy fácil de hacer, baratísimo y una forma de entretenerse en las tardes lluviosas de otoño. ¿Y qué vamos a necesitar? Unas hojas caídas de un árbol. Y ya.

Si hay algo que sobra durante otoño en las calles, son hojas en el suelo que se han desprendido de los árboles. Y son esas hojas las que vamos a utilizar. Con esto y una sudadera negra que tengas en el armario, vamos a hacer magia y conseguir la prenda más top de la temporada.

Cómo hacer tú misma la sudadera del otoño en casa

Vamos a utilizar las hojas como moldes para hacer los estampados. Con ellas, y utilizando lejía, haremos los dibujos sobre la sudadera negra.

Empapamos la cara interna de la hoja con lejía.

La colocamos por la parte mojada en el tejido de la sudadera.

Con la ayuda de un trapo, presionaremos unos segundos la hoja sobre el tejido para que se marque mejor.

Retiramos el trapo y la hoja y planchamos por encima.

"Empaparemos la cara inferior de una hoja con lejía, la colocaremos en el lugar deseado, presionaremos con un trapo y plancharemos, así de fácil". La creadora de contenido Alba Selva explica que con esta misma técnica podemos dejar volar nuestra imaginación y crear una infinidad de diseños.

Eso sí, empezaremos haciendo pocos dibujos para ver cómo quedan. Siempre estamos a tiempo de añadir más, pero si nos pasamos ya no hay vuelta atrás.