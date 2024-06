Estas son las 5 tendencias de otoño-invierno en las que deberás invertir en estas rebajas de verano 2024

Nos guste o no, en las rebajas de verano debemos invertir en los básicos de fondo de armario de la temporada otoño-invierno. Es un hecho, y aunque no apetezca comprar un jersey de punto en pleno mes de julio, es una gran apuesta que dentro de unos meses agradecerás. Básicamente, porque podrás hacerte con vaqueros largos o abrigos a mitad de precio y que se seguirán llevando en otoño e invierno. Eso sí, debemos saber en qué producto invertir nuestro dinero para asegurarnos de que no es una simple moda pasajera. Como truco infalible, las prendas que deberíamos comprar en las rebajas de verano son los vaqueros largos, los abrigos básicos, los jerséis de colores neutros o los vestidos largos de punto gordito. Si encuentras estas prendas a un buen precio, significará que has hecho una buena compra. Bien es cierto que es fácil identificar las piezas casuales y básicas que nunca pasan de moda en la temporada otoño-invierno, pero no siempre ocurre en el caso de las tendencias. No obstante, las editoras de moda ya saben cuáles serán las más llevadas gracias a las directrices de las firmas de lujo a través de sus colecciones de otoño-invierno 2024/2025 presentadas en la pasada Semana de la Moda. Y es que, como antes de hacerte la lista de deseos de las rebajas de verano debes enterarte bien de cuáles son las tendencias de otoño-invierno de este año, nuestra redacción ha seleccionado las que más llevaremos.

Si en la temporada pasada nos dio por el color rojo vivo tanto en prendas como en accesorios, ahora pasaremos a un tono más oscuro como es el granate. Lo veremos tanto en jerséis de punto como en vestidos o conjuntos. Es por ello que debes fichar aquellas piezas en burdeos en estas rebajas de verano. Asimismo, un básico que nunca falla en nuestro armario serán los pantalones de pinza, pero, esta vez, en formato muy anchos. Es decir, daremos paso al momento más oversize para ir a trabajar combinado con otras prendas formales. Se trata de una pieza más que asequible de encontrar en los próximos descuentazos. Lo mismo ocurre con las prendas de efecto pelo, que volverán a ser un must have para la siguiente temporada. También, ¿quién no invierte en un buen abrigo para el invierno? No obstante, ahora pondremos la mirada a los estampados de cuadros. Si ya se hizo viral el abrigo de estampado tartán de Zara el año pasado, ahora buscaremos las réplicas durante estas rebajas de verano. En cuanto a tendencias de calzado, volveremos a confiar en las botas planas de caña alta: cómodas, básicas y fáciles de combinar. Por lo que, deberás estar atenta a la sección de zapatos en tus marcas favoritas.

Prendas en color granate oscuro

Pantalones de pinza muy (pero, que muy) anchos

Abrigos de cuadros

Botas planas de caña alta

Prendas de efecto pelo

Las rebajas de verano están a punto de empezar y es hora de que hagas tu lista de deseos para que no se te escape ninguna tendencia de otoño-invierno 2024/2025 en la que invertir.