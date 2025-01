Lola Lolita se estrena en 'El Hormiguero' con el traje gris más elegante para las chicas +20

No hay quien pare a Lola Lolita. Tras 'El Desafío' y las 'pre uvas de Neox', ahora se acaba de convertir en la nueva colaboradora de 'El Hormiguero' de Pablo Motos. La influencer dio inicio a su sección en la que mostró algunos trucos prácticos y curiosos para el día a día, dejando a todos boquiabiertos con su ingenio. En esta primera entrega, Lola presentó soluciones para situaciones cotidianas que pueden convertirse en un problema si no se saben manejar. Desde qué hacer en caso de una "urgencia gastrointestinal" cuando no hay un baño cerca, hasta la mejor manera de pintar un techo sin mancharse o colgar la ropa de forma eficiente.

Un debut de Lola Lolita con el traje gris más elegante que nunca falla en invierno. Con tan buena acogida en pasarelas y en el armario de las expertas en moda era cuestión de tiempo que las grandes cadenas se lanzaran a presentar sus propias interpretaciones democráticas del traje gris. Y ya lo han hecho: Zara vende un conjunto que recuerda al de Dior, Mango se inspira en el de Bottega Veneta y en H&M encontramos una versión para las que prefieren la minifalda. Porque aunque la tendencia es llevar el traje gris con falda, Lola lo ha hecho con un look más juvenil y de Gen Z con pantalones anchos, cinturón negro y su larga melena semi recogida con trencitas.

O lo que es lo mismo, ahora ya no solo tenemos cita los jueves con 'El Hormiguero' a nivel de moda con Tamara Falcó y Nuria Roca, porque ahora los miércoles por la noche también son de Lola Lolita.