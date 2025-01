Lola Lolita se sincera sobre cómo es realmente Victoria Federica y desvela cómo es su verdadera relación

Esta mañana se ha presentado la última temporada de "El Desafío", que tiene como gran protagonista de la edición a Victoria Federica. La hija de la infanta Elena da el salto definitivo a la televisión en el programa de Antena 3 y todas las miradas están puestas en la influencer, que luchará semanalmente por alzarse como ganadora del espacio junto a otras personalidades como Susi Caramelo, Roberto Brasero o Genoveva Casanova.

Lo cierto es que, a pesar de ser un concurso y de existir sana rivalidad entre ellos, todos los participantes han entablado muchísima amistad y han formado una bonita familia. Tanto es así, que en verano disfrutó gran parte del equipo de unas idílicas vacaciones en Maldivas, al otro lado del mundo.

Lola Lolita, una de las concursantes de esta última edición de "El Desafío", se ha sincerado sobre estas amistades que han surgido durante la grabación del programa y, en concreto, la que ha forjado con Victoria Federica, la más desconocida para el gran público a pesar de ser la sobrina del Rey de España, Don Felipe VI. La influencer no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la hermana de Froilán y desvelar cómo es su relación.

Victoria Federica con Lola Lolita y sus amigas. @lolalolita

Tal y como ha explicado Lola Lolita, Victoria Federica es "genial, una chica normal, una niña normal" con la que se ha llevado me "súper bien" porque "tenemos la misma edad e hice más piña con ella porque nos podíamos entender, la amo con mi corazón y es la mejor". La influencer se lleva del programa una gran nueva amistad y, desde que se conocieron, han disfrutado de diferentes planes juntas en varias ocasiones.

Además de Vic, Lola Lolita ha ensalzado a Roberto Brasero, uno de sus grandes descubrimientos de la edición. "No sabía que era un ser de luz, un angelito, es increíble. Jamás voy a tener una mala palabra para él", ha declarado la creadora de contenido sobre el presentador.

Una experiencia inolvidable

Aunque al principio dudó mucho en participar en “El Desafío, Lola Lolita no puede estar más feliz por haber aceptado este gran reto. Durante el programa, la influencer ha descubierto cosas que no sabía de ella misma. "Me dijeron que era una experiencia increíble y que no iba a estar en un mejor programa que este" y "es verdad" porque "todo lo que hacen está enfocada para y por cuidarte, además del aprendizaje y las amistades que te llevas".