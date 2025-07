En el look de aeropuerto de Marta Sánchez no pueden faltar los vaqueros anchos

Marta Sánchez nos lo deja claro: a la hora de viajar, la comodidad no está reñida con el estilo. La artista ha compartido en redes sociales su look justo antes de coger un vuelo y, como era de esperar, lo ha hecho derrochando ese glamour relajado que tanto la caracteriza. La prenda protagonista de su estilismo no podía ser otra que los vaqueros anchos, un básico infalible para cualquier trayecto largo.

Marta Sánchez vuelve a darnos una lección de estilo effortless que muchas querrán replicar estas vacaciones. Su apuesta por los vaqueros anchos, el bolso de rafia y la maleta de lujo es la combinación perfecta entre confort, tendencia y elegancia. Un look de aeropuerto que bien podría servir de inspiración para quienes buscan viajar cómodas sin renunciar al estilo.

Un estilismo cómodo y con sello personal

En su último “selfie de maleta”, Marta aparece frente al espejo con un outfit perfecto para moverse por aeropuertos (y hacerlo con estilo). La cantante ha elegido unos pantalones vaqueros de pernera ancha con caída fluida y cintura alta, una elección ideal para quienes priorizan la comodidad sin renunciar a la tendencia. Los jeans anchos siguen siendo una de las siluetas estrella del año, y Marta los combina con una camiseta blanca básica semitransparente, que aporta frescura y un aire desenfadado al conjunto.

El look de aeropuerto de Marta Sánchez. @martisimasanchez

Encima de la camiseta lleva una chaqueta sin mangas en tono coral flúor, que rompe con la neutralidad del resto del look y añade un punto de color vibrante, ideal para los meses de verano. Es un recurso estilístico muy suyo: añadir un toque llamativo sin sobrecargar el look.

Accesorios que marcan la diferencia

Como buena amante del detalle, Marta ha sabido complementar el estilismo con accesorios prácticos y estilosos. Destaca su bolso bandolera tipo cámara de la firma Tory Burch, de rafia con detalles en amarillo, que no solo resulta funcional, sino que también le da al conjunto un aire estival y chic. El cinturón metálico tipo cadena aporta un brillo sutil que eleva el look sin hacerlo recargado. Además, no pasa desapercibida su maleta Louis Vuitton de lona con monograma, en colaboración con la firma Horizon, con detalles en azul eléctrico que aportan un plus de sofisticación al conjunto. Un guiño a su estilo cosmopolita y refinado, que demuestra que incluso los detalles del equipaje pueden formar parte de un look pensado al milímetro.

Para completar su estilismo de viaje, Marta luce su característica melena rubia suelta y ondulada, con un acabado natural y pulido que potencia su look beauty. Sin apenas maquillaje, transmite esa imagen de mujer segura, natural y estilosa que la ha acompañado a lo largo de su carrera.