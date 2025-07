Bolso de rafia y zuecos de leopardo: el truco de Marta Sánchez para rejuvenecer cualquier look veraniego

Las expertas en estilo saben que los accesorios son la base de cualquier buen estilismo, da igual si llevas el look más sencillo que si sabes combinarlo con los accesorios adecuados el resultado un lookazo de manual y eso es justo lo que ha conseguido Marta Sánchez desde las Palmas. La cantante que está disfrutando del verano y pasando unos días de desconexión en las Islas Canarias no ha dudado en recurrir a un par de accesorios con personalidad para deslumbrar como la diva del pop que es.

No es el primer look que hemos fichado de la maleta de vacaciones de la veterana cantante, ayer sin ir más lejos te contábamos como su maxivestido blanco era ideal para resolver cualquier plan de verano. Y estamos seguras de que a estas alturas del verano todavía nos quedan muchos looks a los que echar el ojo. Además de tener una de las voces más consagradas del pop español, Marta Sánchez enamora fuera del escenario con su estilo boho-chic, y es que a pesar de tener 59 años, sí, la madrileña sigue robando corazones allá donde va.

El look en detalle: cuando los accesorios marcan la diferencia

El vestido verde flúor de tirantes finos que lleva Marta Sánchez es de Lola Casademunt, una de las firmas españolas favoritas de las mujeres con estilo, además de la cantante, Isabel Díaz Ayuso es una fan confesa de sus vibrantes diseños. La silueta fluida y tono vibrante del vestido ya lo convierten en un acierto de verano, pero lo realmente interesante está en cómo ha decidido elevarlo: con unos zuecos de estampado leopardo, también de Lola Casademunt, que le dan ese contraste entre lo sofisticado y lo atrevido. Marta confirma con esta salvaje elección lo que las insiders ya saben: el animal print es un básico camaleónico que rejuvenece, aporta fuerza al look y nunca pasa de moda. Pero sí hay un accesorio estrella en este estilismo es el bolso artesanal en forma de sandía de Karicocot, pura fantasía veraniega hecha a mano. No solo añade un toque original al conjunto, sino que también aporta color, textura y frescura, consiguiendo ese deseado efecto rejuvenecedor sin esfuerzo. Ah, y por supuesto no podía faltar en este estilismo sus gafas de sol favoritas redondas y con un aire muy retro.

Con este look, Marta Sánchez demuestra que tener estilo a los 50 (o a los 59, en su caso) es solo cuestión de actitud y de saber jugar con las piezas clave. En vez de complicarse con estilismos recargados, la cantante opta por fórmulas sencillas, pero infalibles: un vestido bonito, un calzado con personalidad y un bolso que lo dice todo. Así que si este verano estás buscando una dosis de inspiración para tus estilismos, ya sabes a quién seguirle la pista.