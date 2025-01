El look de Ayuso con vaqueros anchos y abrigo elegante en defensa de la democracia en Venezuela

Isabel Díaz Ayuso volvía ayer jueves por la mañana al trabajo con un abrigo capa de lo más elegante, pero por la tarde cambió de estilo para exigir la democracia en Venezuela desde La Puerta del Sol de Madrid. Miles de personas han llenado este jueves la Puerta del Sol de Madrid en solidaridad con el pueblo venezolano y las marchas convocadas en Caracas por la líder opositora María Corina Machado. Y entre ellas la presidenta madrileña, que cambió su look de la mañana por uno mucho más casual.

Porque Ayuso dejó el abrigo capa marrón con 'total look' negro para combinar unos vaqueros anchos claritos con botines bastos, pero con el toque elegante del abrigo negro con cuello de pelo. Ayuso ha desatado los aplausos y la euforia entre los miles de asistentes al cargar duramente contra el dictador, Nicolás Maduro. "Han sido perseguidos durante todo este tiempo, pero a esos matones les decimos: no les tenemos miedo. Acabado, señor Maduro, está acabado", ha asegurado Ayuso.

El look de Ayuso en Sol. @IdiazAyuso

Durante el mes de la moda, me he inspirado realmente en los vaqueros de pierna ancha que circulan por las calles, lo que me ha motivado a cambiar mis vaqueros rectos de toda la vida por unos con un poco más de fuerza. Y eso nos lo ha dejado claro Ayuso con su look para empezar 2025.