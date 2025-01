Ayuso vuelve al trabajo con el abrigo capa más tendencia de este invierno 2025 y perfecto para el frío madrileño

La echábamos de menos, y por fin está de vuelta. Isabel Díaz Ayuso ha arrancado su agenda oficial de este 2025, después de no verla desde el discurso de Nochevieja. O lo que es lo mismo, necesitábamos volver a ver sus looks. Y este jueves la presidenta madrileña ha aparecido con el abrigo capa más tendencia de este invierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno regional como vía para “aportar las mejores herramientas posibles para construir la Universidad del futuro” y que estos centros sean lugares “de ciencia y no de ideología”. Así lo ha hecho durante la clausura del acto de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Óscar García, que toma el relevo del rector saliente, Guillermo Cisneros.

Y para este acto Ayuso ha aparecido con un abrigo capa de lo más tendencia este invierno 2025, y además con el color del año, el Moche Mousse. Las pasarelas, el street style y las grandes cadenas se han puesto de acuerdo para coronar la capa como el abrigo imprescindible de la temporada. Puede que no sea la prenda más fácil del armario, pero la capa llega dispuesta a convertirse en la chaqueta del otoño y el abrigo del invierno. En versiones más o menos abrigadas, las colecciones para esta temporada están repletas de esta prenda de abrigo de patrón sencillo que a veces no resulta práctica en el día a día y Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado claro con su look para volver al trabajo.

Ayuso asiste a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Politécnica de Madrid Jesús Hellín Europa Press

La capa de Ayuso, el abrigo del invierno

Capaz de convertir un sencillo look de vaqueros y jersey básico en un estilismo de altos vuelos, la capa es una de esas piezas que vuelven de cuando en cuando, pero en realidad jamás pasa de moda.

Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado claro con esta capa marrón que ella ha combinado con un look en negro con jersey y pantalones de traje.