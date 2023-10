El look con calzoncillos (de tu ex novio) de Victoria Federica para celebrar la Hispanidad con una escapada al sur

Mientras la Reina Letizia y la Princesa Leonor deslumbrar en el Día de la Hispanidad, Victoria Federica se ha escapado al sur con sus amigas para disfrutar del puente. Y como buena influencer, ya no ha enseñado a través de sus redes sociales que está disfrutando de la playa y del buen tiempo de Andalucía en este jueves 12 de octubre. Pero como es de costumbre, después de tanto look de invitada perfecta de otoño que hemos visto durante este mañana de desfile y recepción, el outfit de Victoria Federica ha sido un soplo de aire fresco porque nos ha trasladado de nuevo al verano y a todas sus tendencias. Y si hay una tendencia que ha triunfado por encima del resto, es la de llevar calzoncillos de chico. En el caso de la royal, son de la marca española Hand Over y son el modelo 'Ex Boyfriend'. O lo que es lo mismo, los calzoncillos de tu ex novio. Un look de lo más relajado con bikini verde metalizado debajo y camisa de rayas en azul y blanco.

Bella Hadid, Kylie Jenner y las expertas en moda del street style internacional parecen tenerlo claro: los boxers masculinos son la última prenda a la que seguir la pista. Y Victoria Federica también ha caído rendida ante esta moda para llevar hasta en otoño con botas UGG, como hacen las danesas. Ya lo advertimos hace unos meses, cuando los shorts pijameros estilo boxer comenzaron a reclamar su espacio, algo que ahora se torna más evidente gracias a los de Miu Miu, que las expertas en moda dejan a la vista por encima de faldas o pantalones de tiro bajo. O directamente como únicos pantalones como hace Vic.

Ex Boyfriend Simón, de Hand Over (35 euros)

Shorts de estilo calzoncillos. Hand Over

Un short de estilo calzoncillo que así definen en la web de la marca; "Simón es correcto, educado, formal. Pero yo necesitaba un poco de caña. Espabila Simón! Su bóxer corto es unisex, de tiro alto y con elástico en la cintura y abotonadura frontal. Está hecho con 100% Algodón".