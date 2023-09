Victoria Federica se viste de niña buena (con un chaleco de 850€) para acudir al desfile de Loewe en París

Victoria Federica no solo es una de nuestras influencers preferidas, también es una de las más internacionales y afortunadas y no se pierde ninguno de los eventos a los que el resto de mortales nos moriríamos por ir. Estos días, como buena amante de la moda y representante de la marca España, ha viajado a París para disfrutar de su semana de la moda, que se celebra desde el pasado 23 se septiembre hasta el próximo martes, 3 de octubre. La royal no pierde ninguna ocasión para deleitarnos con sus mejores modelitos y, si ayer nos sorprendía acudiendo al desfile de Schiaparelli con su padre, Jaime de Marichalar, y convertida en toda una Catwoman, con un top negro de estilo corsetero y un pantalón a tono que le sentaban como un guante, hoy ha vuelto a seguir la línea del total look para acudir al desfile de Loewe.

Sin embargo, en esta ocasión, Victoria Federica ha hecho un giro radical con el color y se ha decantado por un total look de color blanco, compuesto por unasbermudas, ideales para el entretiempo, y un chaleco de Loewe de lo más original. Se trata del chaleco Anagram mohair en color blanco, una prenda hecha en punto abierto suelto de mezcla de mohair y diseñada con cuello redondo, hombros caídos, corte holgado, largo regular y decorado con un. detalle de cable del anagrama acabado a mano en la parte delantera. Un look tan pijo como exclusivo que la influencer remató con un recogido con los mechones de delante sueltos y con un maquillaje efecto glow.

Victoria Federica @vicmabor

Chaleco Anagram en mohair, de Loewe (850€)

Chaleco Anagram mohair Loewe

Estamos ansiosas por ver cuál será el próximo estilismo con el que nos sorprenderá Victoria Federica en París ¿Volverá al total look o mezclará colores y estampados? Sea como sea, estamos seguras de que nos va a encantar.