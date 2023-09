Victoria Federica conquista París con este traje de rayas en tonos otoñales de más de 1.000 euros

Victoria Federica se ha convertido en la reina de las influencers de 'Soy Olivia' tras la marcha de María Pombo, no hay ninguna duda. Y para empezar el curso escolar en el mundillo de las creadoras de contenido, se ha ido de viaje a París con la firma francesa Longchamp con la que ya lleva un tiempo colaborando. Por eso, en su primera noche en la ciudad del amor, la hemos visto radiante con un 'total look' de la firma de lo más otoño y en tendencia. Nada más y nada menos, que un traje oversize de rayas de más de 1.000 euros. Lo que está claro, es que por fin Victoria Federica ha terminado sus vacaciones y ya vamos a dejar de verla en bikini por todas las playas de España. Si el otro día era el top de volantes más viral de Zara, hoy es este traje que respira otoño y tendencias. Porque si esta semana ha sido de trabajo para la royal, no dudamos, que la próxima semana se va a convertir en una de las grandes estrellas de MBFW Madrid, un año más.

El traje sartorial adopta nuevos patrones, colores y hasta leyes de combinatoria. Así será el informal uniforme del otoño que ya ha estrenado Victoria Federica en París, a rayas y con tonos de lo más otoñales. Americanas y pantalones de traje se han coronado ya como la fórmula más repetida en versiones, tejidos y colores de lo más diferentes que no vamos a dejar de ver este otoño 2023 por las calles de las ciudades de España.

Victoria Federica con traje. @vicmabor

Chaqueta Otro, de Longchamp (590 euros)

Blazer rayas. Longchamp

Pantalón Otro, de Longchamp (450 euros)

Pantalón rayas. Longchamp

Un estilismo perfecto de Victoria Federica con el que ha derrochado elegancia, estilo y tendencia en la noche de París.