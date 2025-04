El look de madre orgullosa de la Infanta Cristina es el más práctico y elegante para esta primavera

Esta noche de viernes la Infanta Cristina también ha cantado victoria con su look formal para un partido de balonmano de Pablo Urdangarin (esta vez, sin Irene Urdangarin). No solamente ha celebrado el triunfo del equipo Fraikin Granollers en el Palau Blaugrana por 30-31, sino que también se ha vuelto a convertir en toda una referencia en cuanto a cómo vestir en la oficina o fuera de ella en abril. Elegante, sofisticada y sobria. Una alternativa sensata que las mujeres más elegantes desearán replicar.

Tras los últimos días de lluvia y, por ende, de incertidumbre en relación con los estilismos, el sol ha vuelto a aparecer con nuestro aumento de motivación y ánimo para convertirnos en las más sofisticadas. Y más con este look de la Infanta Cristina para animar a su hijo. Y es que ha asistido a un partido reñido hasta el final en la vigesimotercera jornada de la Liga ASOBAL, en el que no ha parado de mostrar un rostro que trasladaba nervios, así como emoción y alegría tras la finalización de este. Eso sí, de la misma manera que no ha podido contener la ganas de abrazar y besar a Pablo Urdangarin, nosotras tampoco hemos podido evitar analizar al detalle su estilismo. Y ya adelantamos que se trata de uno de los más socorridos de su fondo de armario de entretiempo.

El look formal de la Infanta Cristina para animar a Pablo Urdangarin

La Infanta Cristina es una de las mujeres más sensatas a la hora de escoger el atuendo perfecto para una ocasión, por ello nunca viene mal inspirarse en sus estilismos para coger ideas. Y más ahora, que debemos hacer el cambio de armario y acertar teniendo en cuenta la alteración de temperaturas. La royal ha escogido las piezas básicas y atemporales con las que no hay margen de error ni dentro de la oficina ni tampoco para un evento. Estamos hablando de la clásica blazer de hombros estructurados y botones metalizados en negro (que siempre sienta bien y no desentona) combinada con pantalones rectos en beige de efecto tipazo y el calzado más tendencia de la temporada: los mocasines.

No cabe duda de que estamos hablando de un estilismo funcional y versátil para sacar partido en una infinidad de momentos. Asimismo, cada una de las prendas son perfectas para lucirlas en plena temporada de primavera, porque nos permiten jugar con el cambio estacional sin preocupaciones.

Infanta Cristina con look ejecutivo. Gtres

La Infanta Cristina ha reaparecido en el partido de Pablo Urdangarin con un look que será replicado por todas las mujeres de todas las edades. Ahora, se ha convertido en toda una inspiración para los estilismos de primavera.