El look más Rosa Peral de Úrsula Corberó para recoger su primer Ondas con un estilo de lo más casual

Noche de premios, o lo que es lo mismo, no de esas alfombras rojas que tanto nos gustan para analizar los estilismos. El Gran Teatre Liceu de Barcelona ha desplegado la alfombra roja para acoger la gran noche de la radio y la televisión. Los Premios Ondas reconocen a las personalidades y programas más destacados del último año. Eso sí, los looks han sido bastante decepcionantes, pero nosotras nos hemos quedado con el de Úrsula Corberó que nos ha recordado totalmente a Rosa Peral, papel por el que ha recibido el galardón. Y es que Úrsula Corberó aún saborea el éxito de su papel protagonista en El cuerpo en Llamas, de Netflix, y esta noche la actriz ha elegido un look de lo más vanguardista y deportivo, con coleta, un estilismo muy parecido al de su papel en la serie. "Me siento con muchísima alegría en el cuerpo. Estoy muy contenta porque es el primer premio que recojo por una interpretación en mi vida. Yo soy de Barcelona, están mis padres, estoy muy emocionada", explicaba a su llegada a la gala.

Para esta noche de premios, Úrsula Corberó ha optado por un dos piezas gris con pantalón y jersey crop, todo muy casual y nada de alfombra roja. Muy lejos, eso sí, de su estilo más atrevido al que nos tenía acostumbrados y mimetizada por completo con el estilo que le vemos en la serie de Netflix interpretando a Rosa Peral.

Gala de entrega de los Premios Ondas 2023 en su 70ª edición Lorena Sopêna EUROPAPRESS

Pero no solo el look más deportivo, Úrsula Corberó también ha optado por una coleta XXL con la que la vemos siempre en la serie que le ha valido su primer premio y nos pendientes grandes en lila que le daban el toque de color al estilismo. ¿Un guiño femenista? Recordamos que la actriz en la promoción de Netflix dijo que si Rosa Peral hubiera sido un hombre, el caso seguramente no hubiera sido tan mediático.