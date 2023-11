De Rocío Osorno a Lara Álvarez: los looks de la alfombra roja de unos Gen Z Awards marcados por las ausencias en apoyo a Dulceida

No es todo oro lo que reluce en el mundo influencer, y tampoco en sus galardones. Si los Premios Ídolo estuvieron marcado por la polémica de los influencers que no habían sido seleccionados para pasar por la alfombra roja, la competencia que ha creado Mediaset, los Gen Z Awards, han estado marcados por las grandes ausencias en apoyo a Dulceida y por creadores de perfil muy bajo pasado por la alfombra roja. O lo que es lo mismo, una red carpet del todo decepcionante con looks nada destacables y de lo menos impactantes. Igualmente, vamos hacer el esfuerzo de destacar algunos estilismos de esta noche en la que se ha vuelto a demostrar que Dulceida es la gran reina del mundillo influencer y tiene el monopolio. O lo que es lo mismo, ni Mediaset es capaz de plantarle cara, y los influencers le han dado plantón del bueno.

Bajo la organización de Mediaset España y la ayuda de ocho agencias de influencers, entre las que destaca la presencia de Soy Olivia, booker de la mismísima Victoria Federica, o Nickname Agency, el evento ha buscado trasladar el concepto de los Premios Goya al universo digital. Pero en eso se ha quedado. Una gala marcada por las ausencias de los premiados y por looks poco destacables. Pero aquí está lo poco que se puede salvar de esta alfombra roja de los Gen Z Awards marcada por las ausencias.

Rocío Osorno con vestido blanco de lentejuelas de su marca

Rocío Osorno. Gtres

Lara Álvarez con minivestido granate con bordados florales

Primera edición de GenZ Awards, premios que reconocen el talento de los creadores de contenido digital Ángel Díaz Briñas EUROPAPRESS

Grace Villarreal con vestido bohemio en verde

Grace Villarreal. Gtres

Roxana Zurdo con vestido de estilo corsé y tul y Andrea con vestido rojo

Roxana y Andrea. Gtre

Sara Baceiredo con minivestido rojo con volumen

Sara Baceiredo. Gtres

Mery Turiel, de las mejores vestidas de la noche, con un diseño de Womance

Mery Turiel. Gtres

Rocío Camacho con look inspirado en Zendaya

Rocío Camacho. Gtres

Nos quedará esperar a la gran noche de los Latin Grammy mañana en Sevilla para ver si las influencers si cumplen nuestras expectativas y nos sorprenden con sus looks.