Úrsula Corberó confiesa la enfermedad que padece en los huesos

Úrsula Corberó está recorriendo la geografía española para promocionar su último trabajo en Netflix, la polémica serie ‘El cuerpo en llamas’. Muchas entrevistas en las que casi siempre se presentan las mismas preguntas, lo que termina por aburrir a los protagonistas. Sin embargo, en la última que ha concedido para el podcast ‘La script’ de María Guerra, la actriz ha profundizado más sobre su vida más allá de su amplio trabajo frente a las cámaras. De hecho, ha desvelado la enfermedad con la que convive desde que era tan solo una niña y de la que había preferido no hablar en público, para evitar dimes y diretes. Sin embargo, parece que se ha sentido lo suficientemente cómoda para confesarse como nunca hasta ahora.

Úrsula Corberó interpreta a Rosa Peral en 'El Cuerpo en Llamas' Netflix

La periodista ha querido saber si Úrsula Corberó ya destacaba en el colegio, antes de comenzar su carrera en el mundo de la interpretación. La respuesta ha pillado por sorpresa a propios y extraños: “No mucho. Yo era muy pequeña. Tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca, porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada”, desvelaba la actriz, que tampoco quería preocupar a los oyentes, por lo que detalló mejor en qué consistía su afección y en qué punto le ha afectado en su desarrollo corporal.

“Ahora tengo los huesos de una de 30, en vez de los de una de 34”, asegura Úrsula Corberó, que añade que “me bajó mi primera menstruación con 17 años. Eso hizo que ya con 15 mis amigas llevasen una talla XS de Bershka, mientras que yo seguía todavía con la talla 14 de Zara Kids”, desvela con humor, para restar importancia a su trastorno, aunque en su día sí que le causó mucho complejo y algún que otro quebradero de cabeza con sus compañeros de clase: “Me hacían bullying, porque yo era tan pequeña que no podía con todos los libros en la mochila y tenía que llevar carrito”.

Úrsula Corberó en el Festival de San Sebastián en 2018 Daniel Gonzalez GTRES

La enfermedad que ha arrastrado la actriz de ‘La casa de papel’ a lo largo de su vida, el retraso óseo, tiene que ver con la maduración del esqueleto, que no siempre va acorde con la edad del afectado. En los huesos de los niños hay un cartílago del crecimiento que les facilita su correcto desarrollo, hasta que éste se va calcificando hasta que se frena el crecimiento. Este proceso no es igual para todos, lo que provoca que algunos vayan con retraso, mientras que otros se adelanten, lo que determina su estatura. En ocasiones, debe intervenir un profesional médico, pero en otras tan solo es una característica física más, como parece que le sucede a la protagonista que, a pesar de haberlo pasado muy mal en su etapa escolar, ahora incluso se lo toma con cierto humor, con la distancia que el tiempo le ha brindado.