El look de Tana Rivera es el que le van a querer copiar las chicas clásicas para ir a la oficina

Tenemos claro que Tana Rivera podría ser toda una influencer, pero ella no quiere y sigue teniendo su cuenta de Instagram cerrada. Da igual que sea en una boda junto a María García de Jaime y con un vestido de su firma, Himba Collection, o para ir a visitarlos a su casa. Tana Rivera es moda y estilo, y es toda una influencer, aún teniendo sus redes sociales cerradas, porque cada vez que sale en cualquier aparición pública, nos enamora con sus estilismos. Precisamente escoge cada atuendo con una máxima: marcas 'made in Spain'. Y ahora lo ha hecho con este look con zapatillas que las chicas más clásicas le van a querer copiar para ir a la oficina en invierno.

Hasta el momento, todas las firmas que abarrotan el vestidor estival de Tana Rivera son de procedencia 'made in Spain' y seguimos. Coincidiendo con la reciente Semana Santa en Sevilla, sacó a pasear dos nuevos looks: un conjunto de The IQ Collection y un vestido de lino de Massimo Dutti. Y ahora lo ha hecho con este look con jersey verde de cuello alto, pantalones de cuadros y zapatillas. Un estilismo clásico y perfecto para ir también a la oficina en invierno, y más en esta semana de borrasca, fría y con lluvia.

Tanar y maría García de Jaime. @tomasparamo

Un estilismo cómodo, calentito, y a la vez perfecto para ir a la oficina en estas últimas semanas de enero.