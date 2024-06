Tana Rivera se olvida de sus alpargatas de cuña favoritas por las zapatillas de padre más bastas que también se llevan con vestido boho de Zara

No solo de alpargatas de cuña viven las chicas de Sevilla en los meses de primavera, y Tana Rivera lo ha dejado claro con las zapatillas de padre más bastas que enamorar a las royals. Y lo ha hecho junto a su padre, Fran Rivera, y Lourdes Montes para una tarde de fútbol benéfico. Cantantes y exfutbolistas han sido los protagonistas del Partido de la Alegría, un evento benéfico con fútbol y música en directo que se ha desarrollado en el estadio Benito Villamarín y con el que se han recaudado fondos para la Fundación Alalá. Los dos equipos posan ante el escenario en el que hubo música en directo tras el partido, y en una de las fotografías hemos podido ver también el look elegido por Cayetana Rivera, muy acorde a su estilo, pero con zapatillas en lugar de alpargatas de cuña, para ir más cómoda en el estadio de fútbol. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado que los vestidos bohemios también se puede llevar con zapatillas bastas.

Influencers, expertas en moda, celebrities y incluso royals han confesado abiertamente su amor por este modelo de calzado en estos últimos años incluyéndolo en todo tipo de looks y demostrando así su versatilidad. Y Tana Rivera ha recurrido a un outfit primaveral muy favorecedor protagonizado por un vestido de lo más romántico de estilo boho y zapatillas Veja en tonos rosas pero de lo más bastas en su diseño y sueña, una elección que le aportaba confort y funcionalidad durante toda la jornada y que no tardó en situarse como protagonista. Para entender qué es el vestido boho (y qué no) solo hay que imaginar qué vestido te encontrarías al recorrer las calas y las calles de Ibiza en verano, con el que hubiéramos visto a Sienna Miller en Coachella hace una década o uno que parece pedir a gritos brazaletes y pulseras doradas. Pero Tana nos ha dejado claro como llevarlo con zapatillas.

Tana Rivera y su look para el fútbol. Gtres

Zapatillas Ventura, de Veja (175 euros)

Zapatillas en rosa. Veja

Un estilismo que nosotras le podemos copiar para ir a la oficina con comodidad en el mes de junio, y más la próxima semana que dan lluvias por culpa de la Dana.