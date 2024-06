Tana Rivera tiene al conjunto más verano de la firma española que aman las chicas andaluzas para llevar con alpargatas de cuña

Tana Rivera es moda y estilo, y es toda una influencer, aún teniendo sus redes sociales cerradas, porque cada vez que sale en cualquier aparición pública, nos enamora con sus estilismos. Y esta vez lo ha hecho luciendo en el TikTok de la firma Panambi, que también ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso o Manuela Villena, un conjunto de la marca española de top cruzado y falda. Su nombre es Panambi y está fundada por la diseñadora Lola Jiménez. "Panambi es una marca y es una actitud que acompaña las tendencias internacionales de la moda con la mejor calidad. Sus diseños están destinados a todas aquellas mujeres que buscan sentirse tan bien por dentro como por fuera. Panambi es sinónimo de sensualidad y confort", y entre esas mujeres está Tana Rivera que aunque no es amiga de las redes sociales, no ha dudado en salir en su TikTok.

Precisamente escoge cada atuendo con una máxima: marcas 'made in Spain'. En su recién estrenado armario de primavera hay más: estampados tendencia, colores vibrantes y vestidos superventas. Hasta el momento, todas las firmas que abarrotan el vestidor estival de Tana Rivera son de procedencia 'made in Spain' y seguimos. Coincidiendo con la reciente Semana Santa en Sevilla, sacó a pasear dos nuevos looks: un conjunto de The IQ Collection y un vestido de lino de Massimo Dutti. Y ahora lo ha hecho con este conjunto de lo más veraniego de Panambi. Es de Panambi Collection y también es de los más elegantes (sin ser lo de siempre, una firma sevillana que también luce Lourdes Montes en los momentos más especiales.

Camisa Lin (110 euros) y falda Maldivas (150 euros), de Panambi

Conjunto estampado. Panambi

Angi y Lola son las responsables de Panambi, una firma sevillana que en apenas dos años se ha hecho un hueco en el mundo de la moda a base de tesón, esfuerzo y talento. La genética ha tenido algo que ver también en su éxito, no en vano, son nietas de José Rodríguez Zapata, fundador de El Caballo.