Para los looks de entretiempo Ayuso confía en el jersey de punto más versátil y favorecedor

Nuevo look de Isabel Díaz Ayuso; nueva lección de moda a la vista. Todavía no sabemos si la presidenta de la Comunidad de Madrid se dirigirá a la MBFWM, pero lo que sí sabemos con certeza es que es una clara amante de los básicos de fondo de armario. Es uno de sus sellos identificativos a la hora de analizar sus estilismos tanto del día a día como para ir a la oficina. Porque siempre funcionan, son versátiles, cómodos y tienen la capacidad de combinarlos con cualquier otra pieza, sea más tendencia o sencilla. Unos de los atuendos que más abundan en sus outfits son los vaqueros rectos, las blazers o los jerséis de punto. Y exactamente venimos a hablar de esta última prenda en el artículo de hoy.

Este sábado 22 de febrero a las 19.00 horas, Lola Casademunt presenta su colección Otoño-Invierno 2025 en el Ifema de Madrid. Se trata de una de las marcas españolas a las que más recurre Isabel Díaz Ayuso, por lo que podría asistir a dicho desfile con una vestimenta de lo más fashionista. No obstante, antes de saber si finalmente será una de las invitadas de la firma en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, nos hemos fijado en una de sus últimas publicaciones de Instagram en la que está disfrutando de una buena taberna madrileña. No nos ha permitido ver mucho más allá de su estilismo que un jersey de punto en negro básico que funciona en todos los sitios y para cualquier ocasión. La verdad es que no necesitamos mucho más para confirmar que la política del Partido Popular defiende la atemporalidad y durabilidad de aquellas piezas que nunca pasan de moda, pasen los años que pasen. Esta vez se trata de este ítem de punto de canalé con cuello ligeramente subido, mangas largas y ajustado a la silueta. Una alternativa que solemos utilizar en los meses de invierno, pero que también es totalmente factible para seguir luciéndola en la temporada de entretiempo. Y ahora que estamos comenzando a tener días con mejores temperaturas, estamos seguras de que se tratará de tu mejor aliado en los próximos meses.

Isabel Díaz Ayuso. @isabeldiazayuso

Si ahora mismo estás pensando de que has cometido el error de no comprar un jersey de punto como el de Ayuso, tenemos la solución. Porque marcas como Zara, Mango, Sfera o Massimo Dutti, entre otras, siempre disponen de modelos similares a unos precios asequibles.

Jersey de punto de canalé, de Mango (rebajado a 13 euros)

Jersey de punto de canalé. Mango

A una semana de comenzar marzo, Ayuso ya nos ha adelantado que los jerséis de punto son la salvación de cualquier estilismo.