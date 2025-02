De Ayuso a Alaska, los looks de la presentación de las memorias de Carmen Lomana en Madrid

No hay día en el que Carmen Lomana no derroche elegancia por las calles de Madrid, y para la presentación de sus memorias, no podía ser menos. La presentación del libro ha tenido lugar este miércoles en el exclusivo Club Monteverdi de Madrid, en el centro de la capital, donde Carmen se ha rodeado de amigos y personalidades del ámbito cultural y social, como Alaska o Isabel Díaz Ayuso. El acto también contó con la presencia del escritor Juan Manuel de Prada, quien también participó en el coloquio. Entre los invitados, destacó la presencia de la autora Carmen Posadas, la humorista Leonor Lavado, la diseñadora Alexia Álvarez de Toledo o el subdirector de La Razón, Pedro Narváez.

Una tarde de lo más especial para Carmen Lomana en la que ha vuelto a dar una lección de estilo con un vestido midi de Valentino en blanco con tres botones de joyería, y zapatos de tacón sensato decorados con detalles de cristal de Miu Miu.

Carmen Lomana. Gtres

Mientras que Alaska ha apostado por un vestido rosa de tejido de tul y estampado de mariposas de Desigual. Mientras que Isabel Díaz Ayuso ha lucido un look más 'working' con blusa negra y pantalón palazzo en gris de Lola Casademunt, que ya ha conquistado el armario de la política.

Carmen Lomana junto a Ayuso y Alaska. Gtres

Mujeres empoderadas, cada una con su estilo, que han querido acompañar a Carmen Lomana en una tarde tan especial, mostrando su admiración por su trayectoria y su estilo de vida.