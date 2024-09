Malú se apunta a la tendencia pijamera con este look 'made in Spain' con lentejuelas para su cita con Pablo Motos

No hay noche con Pablo Motos que no saquemos un look para nuestra inspiración. De Victoria Federica a Tamara Falcó, y ahora Malú. Antena 3 se prepara para acoger el regreso de 'La Voz', programado para este viernes 13 de septiembre a las 22:00 horas. Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López vuelven a ejercer como coaches del concurso que presenta Eva González, y van a desvelar los primeros detalles en 'El Hormiguero'. Este nuevo proyecto no es el único motivo por el que Malú ha protagonizado titulares en los últimos días. Y lo ha hecho con un conjunto pijamero de lentejuelas que necesitamos en nuestro armario de otoño, y además es de marca española.

"Los bóxers de tu ex ahora son tuyos". Este lema tan llamativo como provocador es el de Hand Over, una firma española que, en tan solo unos años, ha forjado su éxito sobre esta prenda inesperada. Una firma que hace unos meses sacó una colaboración con Stradivarius para acercarse al gran público, y que ahora Malú ha elegido este conjunto de lentejuelas para su noche con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Hace tiempo que 'salir en pijama' a la calle dejó de resultar extraño: ya no es un gesto de dejadez de un domingo por la tarde para bajar a hacer cualquier recado, ahora es una tendencia consolidada. Y es que no es lo mismo la ropa para dormir, que la de vestir. Aunque esta última se inspira en la primera, tanto en estética como en silueta.

Y con este conjunto pijamero de lentejuelas de Malú puedes salir incluso de fiesta. "Alexander es el típico chico rubio pijito que hacía esgrima, hípica y ballet. Sus padres le llevaban a todas las actividades extraescolares. Hablaba en un inglés impecable en clase porque pasaba los veranos en Bristol. Probablemente te aseguraba un futuro idílico, pero era aburrido hasta decir basta". Así definen en la web de Hand Over el conjunto que ha elegido la cantante. ¿Una indirecta a su ex?