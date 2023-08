La manicura cereza de la Princesa Leonor (antes de entrar en la Academia Militar) es la que nosotras vamos a llevar este otoño 2023

La Princesa Leonor nos sorprendió ayer, y por partida doble. No solo por aparecer junto a los Reyes, la Infanta Sofía y la Reina Sofía, en el cine de Palma para ir a ver 'Barbie' cuando todos pensábamos que estaban ya fuera de España, si no también por su manicura a todo color por primera vez. Y es que además de fijarnos en el vestido rosa de estilo 'Barbiecore' de la Princesa, también lo hicimos en sus uñas, que por primera vez no era naturales. Puede ser que haya querido pintárselas porque recordemos que este mismo jueves ya entrará en la Academia Militar de Zaragoza, y ahí si que están prohibidas las manicuras de colores. Los Reyes acompañarán a la Princesa Leonor en su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza y la ministra de Defensa en funciones ya ha informado que "llega el día 17 como una alumna normal, con su familia, y todo con la máxima normalidad". O lo que es lo mismo, allí dentro Leonor no podrá llevar una manicura que no sea natural, por eso se ha adelantado al otoño con este tono cherry en su última escapada al cine en Mallorca.

La Princesa Leonor ha sorprendido con su manicura. Siempre suele llevar las uñas naturales, pero esta vez ha dictado tendencia adelantándose al otoño con un color elegante y muy favorecedor. Además, de llevar una uñas cortas que vuelven a ser tendencia hasta en Rosalía. La Princesa Leonor ha elegido para su manicura un tono cereza de lo más favorecedor. Los colores de la gama del rojo, esos que van desde el burdeos, hasta el cereza, pasando por el rojo más clásico, van a volver a ser máxima tendencia en otoño 2023. Y ella se ha querido adelantar antes de entrar a su formación militar.

La Princesa Leonor estrena manicura. Gtres

Leonor con manicura natural. Gtres

Como vemos en las imágenes, en la salida en familia a cenar en Mallorca antes de la escapada al cine, la Princesa Leonor lucía sus habituales uñas en tono natural, antes de apostar por el burdeos más clásico y elegante.