La Princesa Leonor y la Infanta Sofía nos sorprenden a todos y se visten de 'Barbie' para ir a ver la película al cine con sus padres y su abuela

¡Sorpresa! Cuando la mayoría pensaban que los Reyes y sus hijas ya no estaban en Mallorca, nos han sorprendido a todos acudiendo al cine a ver la película de 'Barbie'. Y para ir al cine, como el resto de adolescentes y no tan adolescentes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han seguido la moda de vestirse de 'Barbie', sobre todo la heredera. Los cuatro, acompañados de doña Sofía, han salido la tarde de este jueves al cine Ciutat, situado en el centro comercial Escorxador, para sumarse al fenómeno internacional que está suponiendo 'Barbie' y disfrutar en la gran pantalla de la actuación de Margot Robbie y Ryan Gosling. Cuando todos pensábamos que estaban ya en otro país disfrutando de sus vacaciones privadas antes de la entrada al ejército de Leonor, pero no, siguen en Mallorca. Si aún no has ido a ver la película al cine, puedes copiar los looks de Leonor y Sofía en Mallorca.

La Princesa Leonor se ha sumado a la tendencia 'Barbiecore' con un vestido totalmente rosa satinado y largo midi de Sfera y nuevo en su maleta de vacaciones que ha combinado con alpargatas de cuña de Mint And Rose que ya tenía en su armario y un bolso blanco de Adolfo Domínguez que también le habíamos visto lucir. Además de su rubia melena suelta, bolso blanco y manicura granate muy otoñal ya.

Los Reyes y sus hijas acuden al cine con la Reina Sofía Raúl Terrel EUROPAPRESS

Por su parte, la Infanta Sofía se ha decantado por un minivestido con print floral, no tan 'Barbie, pero si con toque rosas, nuevo en su armario y de la firma vasca India&Cold. También alpargatas a los pies, pero en su caso de plataforma, atadas al tobillo y también su rubia melena suelta.

Veremos si esta es la última vez que vemos a la Princesa Leonor antes de su entrada al ejercito y a la Infanta Sofía antes de irse a Gales, o nos vuelven a sorprender este fin de semana.