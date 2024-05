De Manuela Villena a Vicky Martín Berrocal, los mejores looks que nos ha dejado el fin de semana en el Rocío

Está a punto de terminar El Rocío 2024, y es buen momento para repasar los mejores estilismos que hemos visto este fin de semana. Si hace unos días te hablábamos de cómo vestir en la Feria de Córdoba, ahora llega el turno de una de las grandes festividades religiosas de Andalucía: la romería de El Rocío. Una tradición que tiene sus propios códigos estéticos porque, aunque la inspiración flamenca esté muy presente, no es la misma que la que vemos en las ferias. Al igual que otras romerías, la peregrinación a la aldea, el camino a través de los pinares, admite looks que no necesariamente cuentan con piezas flamencas, pero que recuerdan a ellas. Los vestidos largos con estampados florales o étnicos son piezas versátiles y muy solicitadas, como demuestras los estilismos que nos ha dejado Rocío Osorno en su Reels de Instagram. Aunque también nos ha dejado looks de rociera con bata, como también lo ha hecho Manuela Villena o Vicky Martín Berrocal que ha optado por un estilismo mucho más moderno.

Por eso para el Camino (y también para la aldea) siempre han triunfado los conjuntos de blusas y faldas o las batas para El Rocío. Con ellas se consigue el estilo flamenco deseado pero con ese toque campestre y necesario para esta romería. Se han convertido, con el paso del tiempo, en un estilo propio dentro de la moda flamenca. El estilo rociero. Entran en juego tanto en las faldas para el Rocío como en las batas los talles altos, los cortes camiseros, los volantes canasteros y tejidos de siempre como el popelín, los algodones, el perforado.

Manuela Villena, mujer de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, se ha decantado por Rocío Peralta, una de las diseñadoras de moda flamenca que más triunfa y lo ha hecho con una bata de lo más original con cuerpo ajustado de color blanco con volantes en la zona de los hombros, combinado con una falda verde con estampado floral en tonos azules, naranjas y rosas, rematada en el bajo con volantes y piquillo verde de volantes al cuello.

Vicky Martín Berrocal lo ha hecho con falda marrón con lunares en blanco y amarillo, blusa blanca, poncho y un sombrero.

Eva González con bata rociera amarilla con lunares blancos con volantes triangulares en el busto y una falda plisada larga, estaba adornado con flores violetas y romero en su moño alto.

Rocío Osorno también lució una bata amarilla, pero nosotras nos quedamos con este que ha sido nuestra favorita con la espalda preciosa y gasa con los bordados súper parecidos para hacer el piquillo.

La romería del Rocío termina en la aldea almonteña este Lunes de Pentecostés con la recogida de la Virgen.