Vicky Martín Berrocal se va de fiesta a Toledo con el vestido negro con 'cut out' de su firma que estiliza al máximo

Vicky Martín Berrocal ya ha vuelto a Madrid tras una escapada a Toledo, pero aún nos deja los mejores looks para copiar e inspirarnos. Así es como Vicky Martín Berrocal ha roto Instagram con un vestido cut out negro para todas las noches de verano. Y lo ha hecho de la forma más sexy, demostrando cómo se tiene que llevar la tendencia del ‘cut out’ a los 50 años con este vestido midi negro. Un diseño que es perfecto para las noches de verano y primavera como ha demostrado ella desde la noche en Toledo. A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace uno año. Una de las grandes tendencias de este verano 2024 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la súpermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y el verano pasado a Carmen Lomana, Paula Echevarría y ahora Vicky Martín Berrocal son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos como este de su firma Victoria. Pero no solo 'cut out', también el escote Bardot más tendencia este 2024.

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Más allá de ser una fórmula infalible, cada cierto tiempo el escote bardot viene reconvertido en tendencia y eso es precisamente lo que parece que sucederá esta primavera 2024 como nos han dejado claro nuestras celebrities, influencers y también todas nuestras marcas 'low cost' favoritas. Y para muestra, este look de Vicky Martín Berrocal que vamos a meter en nuestra maleta de puente de San Isidro, si tenemos. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas. Ella dio nombre a este escote que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho. Un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Y ahora la moda lo ha recuperado, y esta vestido negro de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos esta primavera 2024 para nuestras noches de fiesta.

Y es que Vicky Martín Berrocal está en una de sus mejores momentos, y no lo decimos solo nosotras, también ella en su entrevista de este fin de semana a La Razón. "Con los años he aprendido a relajar mi perfeccionismo, a quererme, a mirarme al espejo y gustarme. Mis 50 coincidieron con la publicación de mi libro «La felicidad ni tiene talla ni tiene edad». Fue un lujo permitirme rebobinar mi vida, saber en qué fallé y en qué acerté. Ahora puedo decir que he conseguido la mejor versión de mí y esto hace que todo llegue en el momento oportuno".