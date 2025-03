María Pombo se atreve con todo en París y nos sorprende con este vestido transparente con brillos

María Pombo tampoco se ha querido perder este arranque de la Semana de la Moda de París, y lo ha hecho con un look totalmente fuera de su zona de confort. Llegó el momento de la última de las paradas de un circuito que comenzó hace más de un mes en Nueva York y continuó con Madrid, Londres y Milán. Más de un centenar de marcas aprovecharán el marco que les ofrece esta pasarela organizada por la Federación de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) para dar a conocer sus colecciones prêt-à-porter para la temporada otoño-invierno 2025/2026 hasta el 11 de marzo.

Si por la mañana veíamos a Victoria Federica con un 'total look denim' de Dior, y diadema de tela, por la noche ha sido María Pombo la que lo ha dado todo con un vestido de transparencias y brillos, nada común en su estilo. Pero ya lo llevamos diciendo hace meses, la influencer cada vez se atreve con más tendencias que antes no hubiera lucido. Las transparencias son un must-have que redefine la sensualidad a través de una elegancia intrínseca. Son el acabado clave que puede convertir una prenda casual en una pieza perfecta para un evento cuyo dress code requiera algo mucho más elevado. Las pasarelas más influyentes ya nos dieron el adelanto el pasado mes de febrero: las transparencias no solo estarán presentes, sino que se convertirán en los cimientos sobre los que construiremos nuestros estilismos para los meses más fríos. Alejándose de lo paradójico, los textiles más límpidos esta temporada nos invitan a jugar, a combinar, y a romper las reglas tradicionales de la moda invernal.

María Pombo. Instagram

Un vestido de transparencias y brillos que María Pombo ha combinado con un body negro debajo, y cazadora negra de corte oversize.