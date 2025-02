María Pombo disfruta de la playa en Cantabria con el look de básicos que aman las chicas parisinas

"Febrero está siendo insuperable", dice María Pombo. Y no nos extraña, porque después de volver de Chile y antes de irse a París, ya está disfrutando de su lugar soñado. María Pombo ya está en 'Casa Vaca', su casa de Cantabria, para celebrar los días que quedan de 'semana blanca'. La 'influencer' ha soñado desde pequeña con tener un hogar en su amada tierra, y ahora 'Casa Vaca' ya es una realidad, y no puede ser más bonita. Una construcción típica de la zona, con jardín, porche y piscina. Una vivienda en la que el color está presente en las contraventanas y otros detalles de la carpintería exterior y de la pérgola que da sombra a las sobremesas. Con unas vistas privilegiadas al entorno abierto, la nueva casa de María Pombo cuenta hasta con un pequeño huerto, y una decoración que parece sacada de las casitas de muñecas. Y ahora desde la playa hemos podido ver este look de básicos que aman las chicas parisinas.

Obviamente, estamos hablando de la eterna camiseta de rayas y los vaqueros más clásicos. Porque no hay nada que nos guste más en invierno que una camiseta de rayas, de los creadores de la camiseta de rayas perfecta. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en un lookazo como el de María Pombo para disfrutar de un día de playa con sus hijos. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Los pantalones vaqueros rectos son los favoritos de las asistentes a la semana de la moda de Nueva York, quienes han demostrado que pueden combinarse con cualquier prenda y que, efectivamente, son el perfecto uniforme para acudir a los desfiles. Y María Pombo también ha dejado claro que no faltan en su maleta para irse a pasar unos días a Cantabria.