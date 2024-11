De María Pombo a María García de Jaime, los looks de invitada perfecta de invierno a la boda del cantante Ters

Las bodas nos encantan durante todo el año, pero aún más cuando son cercanas al invierno y la Navidad, porque tienen una magia inigualable. Ayer, sábado 23 de noviembre, tuvo lugar la boda del cantante y compositor Ters y Paula Cristóbal, un enlace que no se han querido perder María Pombo, Maria García de Jaime y Bea Gimeno. O lo que es lo mismo, una boda con lookazos e inspiración de la mano de nuestra influencers favoritas. Porque si ayer os hablábamos de look de la novia, hoy lo vamos a hacer de las invitadas perfectas de invierno como María Pombo con abrigo de pelo tan tendencia en color burdeos, y mucha marca 'made in Spain'.

María Pombo ha sido una de las mejores vestidas de la boda con abrigo de pelo burdeos, y un conjunto de tres piezas marrón con estampado formado por cuerpo de palabra de honor estilo corsé, pantalón palazzo y chal a juego.

María Pombo. Gtres

Bea Gimeno se ha decantado por un vestido largo de color rojo y mezclado con morada y rosa de la marca española Claw The Label, especializada en moda retro para mujer.

Bea Gimeno. Gtres

María García de Jaime ha demostrado que los vestidos de flores también son para las invitadas de otoño con un vestido largo de estampado floral combinado con una chaqueta de terciopelo azul que le da el toque más navideño e invernal al estilismo de invitada perfecta.

María García de Jaime. Gtres

Belén Écija ha lucido un vestido en tono verde claro de tejido vaporoso que se ata al cuello y abrigo estampado de punto.

Belén Écija. Gtres

Unos looks que nos sirven de inspiración perfecta si tenemos una boda este invierno 2024/2025.