De María Pombo a Isabel Jiménez, los looks más calentitos para inaugurar la Navidad en Madrid

Si hay algo que grita Navidad por todos sus costados son las luces navideñas, esas que logran transformar cualquier rincón en un auténtico cuento de hadas. Y este año, la inauguración de las Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz no solo encendió el espíritu festivo, sino que se convirtió en el punto de encuentro de las celebridades que más admiramos. En una noche donde el frío madrileño no perdonó, las estrellas nacionales demostraron que el estilo no tiene por qué sacrificar la comodidad ni el abrigo. El parque de Navidad más grande de España volvió a abrir sus puertas con una ceremonia que derrochó magia. Acompañados por sus familias, rostros como María Pombo o Isabel Jiménez caminaron por senderos iluminados y decorados con temáticas que enamoran a grandes y pequeños. Las atracciones, el espectáculo de luces y la ilusión de los más pequeños se convirtieron en el escenario perfecto para inaugurar las fiestas, pero lo que verdaderamente captó la atención de los flashes fueron los estilismos que marcarán tendencia esta temporada.

Las Mágicas Navidades son mucho más que una cita festiva, se han consolidado como un evento muy esperado por influencers, actrices y personalidades del mundo del entretenimiento se dan cita, ¿lo mejor?, la inspiración de looks invernales que nos hemos llevado de esta noche en la capital. Desde abrigos oversize hasta botas altas y gorros de lana, las asistentes demostraron que se puede brillar bajo las luces de Navidad mientras se desafía al termómetro.

María Pombo

María Pombo en el photocall de unas Mágicas Navidades. Gtres

La influencer acudió acompañada de su marido, Pablo Castellano, ambos con outfits muy clásicos, y María por su parte llevaba un abrigo largo de paño en marrón claro con jersey de ochos en marrón chocolate y vaqueros rectos, combinado con cinturón y botas de piel.

Isabel Jiménez

Isabel Jiménez en el photocall de unas Mágicas Navidades. Gtres

La periodista Isabel Jiménez celebró la llegada de la Navidad con un outfit muy invernal, abrigo de ante beige con bordados florales en el bajo, jersey de rayas blancas y grises en combinación con unos vaqueros también grises así como zapatillas altas de Zadig & Voltaire en esta misma tonalidad, el broche de oro lo puso una gorra en color burdeos de su firma Slow Love.

Belén Écija

Belén Écija en el photocall de unas Mágicas Navidades. Gtres

La actriz de 'Cuatro Estrellas' optó por una de las prendas más en tendencia de la temporada el estampado leopardo y ¿qué mejor que llevar este print en invierno a nuestros armarios que con un abrigo largo? No se nos ocurre mejor manera. Combinado magistralmente con básicos como un jersey con aberturas, vaqueros anchos estilo utilitario y botas marrones.

Elena Furiase

Elena Furiase en el photocall de unas Mágicas Navidades. Gtres

La hija de Lolita nos enamoró con su abrigo doble faz en marrón chocolate que combinó con un jersey de cuello holgado en beige y con detalles geométricos en negro, vaqueros negros y zapatillas botín, también negro.

Miriam Giovanelli

Miriam Giovanelli en el photocall de unas Mágicas Navidades. Gtres

El de Miriam Giovanelli fue uno de nuestros looks favoritos, ¿la razón? Su elección de una prenda de abrigo tanto en tendencia como funcional, una parka larga en verde militar que combinó con un total look en negro y un bolso tipo bandolera en el color estrella del otoño, el burdeos.