María Pombo presenta su nueva colección de joyas con el mono plisado de Zara de edición limitada que necesitamos en nuestro armario

María Pombo es una chica con suerte, y no lo decimos nosotras, lo dice ella y su nueva colección de joyas 'Lucky' con Agatha Paris. Una nueva colección que presentó ayer en Madrid en un evento de lo más especial rodeada de sus amigas influencers y con un mono de Zara que nos ha robado el corazón. Sí, es de la marca de Inditex aunque no lo parezca. Sorpresa la nuestra cuando le preguntamos a María de dónde era su look, que en un principio parecía un traje de dos piezas, y nos chivó que era un mono de Zara, y de edición limitada. Todo muy casino, perfecto para el outfit del evento rodeada de ruletas y crupieres. Porque si los trajes con chaleco con tendencia este otoño, este mono de nueva colección de Zara que nos acaba de descubrir María Pombo, es todo lo que necesitamos para nuestro eventos en los próximos meses, incluso para ir a la oficina de lo más fashion.

Son varias las piezas de moda en clave sartorial que hemos robado del armario masculino. Empezando por la americana, pasando por el pantalón, y recalando en la camisa blanca, y ahora también el chaleco sastre. Por eso este mono de edición limitada de Zara, que nos ha descubierto María Pombo, es la prenda perfecta para añadir a tu armario este otoño 2023. Porque aunque parece un dos piezas es un mono, y además cuenta con un plisado de lo más original en la parte trasera de la pieza.

La influencer María Pombo presenta las nuevas joyas de su colección con Agatha Paris Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Mono 2 en 1 plisado limited edition, de Zara (129 euros)

Mono plisado. Zara

Se trata de este maravilloso mono largo 2 en 1 compuesto por dos piezas unidas mediante cordón elástico y botones ocultos en cintura, confeccionado en hilatura con mezcla de lana 21%.