De Stella del Carmen Banderas a Eugenia Silva, los mejores looks de una noche de glamur y joyas en Madrid

Noche de glamur y alta joyería en Madrid. El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha sido testigo de una noche mágica de Rabat Magic Cosmos, una oda a la artesanía y un viaje por el universo a través de la deslumbrante luz de las cuatro piedras preciosas: el rubí, el diamante, el zafiro y la esmeralda en esta nueva colección de la firma de ata joyería. Una forma de celebra esta travesía por el universo acompañado de una selección de piezas protagonizadas por estas gemas, que guardan su magia en la profundidad de su color. Unas joyas únicas para sorprender y lucir en la época más singular del año. Una noche que no se han querido perder nuestras celebrities e influencers favoritas, pero la gran sorpresa ha sido la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen Banderas que ha brillado en esta noche de la jet catalana en Madrid.

Pero no solo Stella, también Eugenia Silva o Ana Cristina Portillo, y también las influencersMarta Díaz, Anna Padilla o María Fernández Rubíes. Todo en una noche donde han sacado sus mejores looks de noche y todo el glamur para brillar con sus vestidos y la joyas de la firma. ¿Te has perdido los estilismos de noche? Estos son nuestros favoritos.

Eugenia Silva con mini vestido blanco de Isabel Sanchís

Eugenia Silva. Gtres

Stella del Carmen Banderas con vestido bardot de terciopelo de Roland Mouret

Stella del Carmen Banderas. Gtres

Ana Boyer con vestido de escote halter

Ana Boyer. Gtres

Ana Cristina Portillo con vestido y trench satinado en azul Klein

Ana Cristina Portillo. Gtres

Marta Díaz con vestido lencero marrón

Marta Díaz. Gtres

María Fernández-Rubíes con vestido de escote palabra de honor de Redondo Brand

María Fernández-Rubíes. Gtres

Anna Padilla con LBD de Pinko

Anna Padilla de Pinko. Gtres

Una noche más en el que las influencers se han convertido en las protagonistas de un evento en Madrid, ye sta tarde más, con la presentación de la nueva colección de joyas de María Pombo y la nueva era de El Corte Inglés con muchas caras conocidas.