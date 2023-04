Mariló Montero brilla con un vestido de Alta Costura que desearán todas las novias en una noche muy especial en Madrid

Ya no solo es que los asistentes a los eventos más exclusivos que se celebran a lo largo y ancho de nuestro país nos ofrezcan en bandeja los mejores looks para ser la invitada perfecta esta primavera 2023, como fue el caso del desfile de Pronovias, que se celebró este viernes en Barcelona dentro del paraguas del Fashion Bridal Week y que dejó combinaciones infalibles de iconos de estilo del calibre de Sassa de Osma, o también el caso de la primier en Madrid en la que Eugenia Martínez de Irujo despuntó con su look más galáctico. Sino que, de forma inesperada, estas especiales citas hasta nos pueden dar las claves del look bridal que todas las novias querrán lucir en su boda para decirle el 'sí, quiero' a su prometido. Y esto es justo lo que ha sucedido en los Premios Naranja y Limón, otorgados por la Peña Periodística Primera Plana y que distinguen a los personajes sociales que han destacado por su relación con la prensa. Porque Mariló Montero, que ya nos dejó claro hace unas semanas que los pantalones de piel con 'efecto tipazo' están hechos para cualquier edad y que ya se proclamó la elegancia eterna con un vestido negro con escote asimétrico, brilló con luz propia cuando recogió su Premio de Comunicación 'Hugo Ferrer', otorgado por su labor periodística, vestida por un vestido de Alta Costura. Un look elegante y favorecedor a no poder más para el que Vicky Martín Berrocal le podría hacer prestado su blazer blanca todoterreno que es perfecta para todo tipo de eventos.

A pesar de que Isabel Ayuso se ha convertido en la verdadera protagonista por sus combinaciones infalibles en los últimos eventos, como cuando deslumbró como toda una diva de alfombra roja con el vestido de Vicky Martín Berrocal en los Premios Platino o como cuando se coronó la mejor vestida con el traje lila de la firma madrileña que aman todas las chicas más pijas de la capital en una visita a Alcalá de Henares junto a los Reyes para hacer entrega del Premio Cervantes; lo cierto es que Mariló Montero no se ha quedado atrás, ni mucho menos con el vestido blanco de Alta Costura con el que ha brillado en una noche muy especial en Madrid. Un modelo que ya se ha convertido en el más deseado entre las novias esta primavera 2023.

El vestido blanco de Alta Costura en cuestión, que cuenta con un discreto bordado al tono en el extremo de la falda, está firmado por la firma barcelonesa Tot Hom. Un diseño de ensueño ideal para decir el 'sí, quiero' en tu boda o para proclamarte la invitada perfecta en tus próximos eventos más especiales de esta primavera, tal y cómo ha hecho Mariló Montero.