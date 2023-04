El look más galáctico y arriesgado de Eugenia Martínez de Irujo para una noche muy especial en Madrid

Eugenia Martínez de Irujo sigue siendo una de nuestras principales fuentes de inspiración. Sus looks en tendencia enseguida son clonados a lo largo y ancho de nuestro país, sin excepción. Y es que su don innato para la moda ha hecho que se convierta, sin duda, en una de nuestras referentes de estilo favoritas, como Carmen Lomana, que ya nos descubrió las sandalias con tacón sensato más bonitas de toda la temporada primavera 2023, o Vicky Martín Berrocal, que se pasó el juego de la moda hace muy pocos días con el vestido 'efecto tipazo' de la firma de Kim Kardashian que se puso con las zapatillas New Balance más deseadas. Las combinaciones favorecedoras y sofisticadas que luce de maravilla la duquesa de Montoro son analizadas de forma exhaustiva buscando siempre sus claves de estilo. Y ahí nos percatamos hace mucho tiempo que Eugenia Martínez de Irujo siempre busca y consigue el deseado efecto sorpresa con sus mejores looks. De hecho, la última vez que ha logrado dejarnos con la boca abierta, literalmente, fue ayer a la noche, durante la premier de 'Oco, The Show', un espectáculo que fusiona flamenco contemporáneo y rock, que tuvo lugar en el UMusic Hotel de Madrid. Una cita muy especial en la que estuvo muy bien acompañada por Narcis Rebollo, el empresario catalán que es su pareja desde el año 2017, y en el que Eugenia Martínez de Irujo se mostró impresionante con su look más galáctico y arriesgado.

Estábamos totalmente convencidos de que los estilismos de Eugenia Martínez de Irujo a la luz del día no podrían ser más brillantes, como cuando lució su blusa más original en la Semana Santa de Sevilla junto a su hija, Tana Rivera; o nos enseñó en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 319.000 seguidores, la falda boho que enseguida se ha convertido en objeto de deseo de todas las mujeres que más saben de estilo y quisieron lucir con top crop. Y ahora, podemos decir bien alto que la duquesa de Montoro mantiene su sobresaliente con sus looks más en tendencia para las veladas más especiales, como la de anoche, que la llevó a Madrid y a lucir impresionante con el look más galáctico y arriesgado. Su combinación, totalmente infalible, está integrada por un conjunto azul metalizado, uno de los colores de moda, de blusa crop anudada en la parte delantera y unos pantalones fluidos de campana. Completó su outfit con una chaqueta de corte torera en color crema con detalles azules y rojos oscuros.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo en la premier de 'Oco, The show' in Madrid. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo posó muy sonriente anoche en el photocall. ¿La razón? Era obvia, estar luciendo su look más galáctico y arriesgado de maravilla.