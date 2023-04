Sassa de Osma no lleva zapatillas esta primavera, sino los mocasines que adoran las chicas francesas pero con calcetines rojos

No hay mejor forma de empezar la semana que como Sassa de Osma, dejándonos lookazo tras lookazo para elevar a nuestra celebritie favorita de este inicio de mes. Si el otro día dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas de ARCO, del vestido más bonito y elegante de Massimo Dutti para empezar marzo por las calles de Madrid o del vestido español de Dios en París, hoy lo hacemos de los zapatos de la primavera que aman las chicas francesas con más estilo. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Pero estos mocasines clásicos que no faltan en el armario de las que más saben de moda, pero ella les ha dado el toque más moderno y arriesgado con calcetines rojos.

Adiós mocasines 'chunky', el mocasín clásico, plano y cómodo ha vuelto esta primavera 2023 al armario de las mujeres que más saben de moda. Frente a las versiones con plataforma o tacón, los mocasines de siempre, con suela fina a ras de suelo y silueta minimalista se convierten en el calzado cómodo que tener en cuenta esta temporada y Sassa de Osma nos lo acaba de demostrar con su look de lunes.

Sassa de Osma con mocasines. @sassadeo

Un estilismo de lunes de lo más casual pero chic que Sassa de Osma ha combinado los mocasines negros con calcetines rojos, un jean en tono gris oscuro y un jersey de rayas multicolor con el que combinan los calcetines a tono.