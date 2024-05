Mariló Montero empieza mayo con el traje rojo que adoran todas las royals como la Reina Letizia o Kate Middleton

No hay mejor color para este 2 de mayo en Madrid que el rojo, y Mariló Montero lo tiene claro. Por algo Mariló Montero es una de las mujeres más elegantes de España, da igual que sea en un photocall, en el trabajo, o en un evento de moda en Madrid, porque ella siempre sabe derrochar estilo. El traje rojo, que ahora vuelve a cobrar importancia, ya fue el favorito de algunas de las mujeres más estilosas en el pasado y sigue siendo un imprescindible en el guardarropa de las insiders en la actualidad. La Reina Letizia, Kate Middleton, Lady Di, Carolina de Mónaco o Jackie Kennedy cuentan con estilos muy diversos que convergen en la sastrería en color rojo. Mientras que Diana de Gales o Jackie prefirieron las opciones con falda, Letizia y Kate optan por las versiones con pantalón. ¿Un poquito obsesionadas con la Feria de Jerez? Pues no os lo vamos a negar y más después de los lookazos que nos ha dejado la Feria de Abril, pero un traje rojo nos parece una opción de lo más elegante y en tendencia, si no suben mucho las temperaturas y no te quieres vestir de flamenca. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Jerez 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas.

Mariló Montero es toda la elegancia que le podemos pedir a una invitada de primavera con este traje rojo. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en este traje rojo precioso y de lo más tendencia. Porque siempre que las mejores vestidas apuesta por el rojo lo hace con vestidos, y esta vez es la primera que lo hace con un traje. Fíjate bien en el look de la periodista, porque las chicas más pijas y clásicas de Madrid lo van a adorar. Un traje rojo con blazer de cuello de solapa y hombreas, a juego con un pantalón recto muy largo, de esos que tapan el zapato y que estilizan al máximo.

Un estilismo que además nos parece perfecto para celebrar este Dos de Mayo en Madrid con el color rojo por bandera como ha hecho Isabel Díaz Ayuso con su vestido de flecos.