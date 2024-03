Tendencias Feria de Abril 2024: los tipos de traje y colores que más veremos este año en el Real

Ya huele a Feria, aunque estemos en Viernes Santo. Porque amigas, ya solo quedan 16 días para que arranque oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales ya se vive la Feria hace semanas. Porque ahora es el momento de pensar que looks vamos a lucir en Sevilla, si aún no los tienes, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto.. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses que TikTok se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente a la Feria de Abril, y no morir en el intento. Para este año 2024, las tendencias en moda flamenca nos traen unas propuestas muy variadas en las que se fusionan tradición y elegancia con tendencias muy transgresoras, y aunque ahora estemos centradas en esta Semana Santa, no podemos dejar de pensar en toda la moda flamenca que veremos en las próximas semanas en Sevilla. Del 14 al 20 del próximo mes daremos la bienvenida a una de las semanas más importantes para las mujeres sevillanas: la Feria de Abril. Exactamente querida amiga, la fecha en la que no pararemos de bailar rumba, tomar nuestras copas de rebujito y visitar la caseta de todos los años. No obstante, las semanas previas a la Feria de Abril suelen ser de lo más estresantes para preparar todo el estilismo de una buena flamenca: traje, mantoncillo, pendientes, flores para el cabello, entre otros aspectos. Las influencers y celebridades ya nos han ido dejando pistas sobre qué veremos en cuanto a tendencias se refiere en dichos días festivos.

Tras el pistoletazo de salida de las pasarelas de moda flamenca el pasado mes de enero, con las pasarelas de SIMOF y We Love Flamenco, nosotras solo podemos pensar en todas las tendencias que veremos de moda flamenca en esta Feria de Abril 2024. En particular, el estampado de flores se erige como el protagonista indiscutible, con rosas y claveles tejiendo historias en los vestidos, mucho lunar y mucho blanco y rojo, mezclando tradición y tendencia de moda. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia.

¿Complementos? El mantoncillo se convierte en el accesorio indispensable para completar el look, ya no es simplemente un complemento, sino una pieza fundamental para esta Feria de Abril 2024. Los distinguidos flecos, los clásicos lunares o las flores son algunos de los elementos que forman parte de su identidad y redefinen la moda flamenca de manera creativa. El blanco, el rojo y el azul han sido tres de los colores tendencias. Sin embargo, como novedades se han introducido los verdes, en todas sus versiones, y los tonos beige o sepia.