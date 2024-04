Mariló Montero se adelanta a la Feria de Abril en Madrid con la falda de lunares más elegante de firma catalana

En Sevilla todo está preparado para que este sábado por la noche se celebre el 'pescaíto', antes del gran encendido de la portada que da el arranque a la Feria de Abril 2024. Por eso, no dejamos de buscar inspiración para sí esta semana acudes al Real, y este look de Mariló Montero en una fiesta de belleza anoche, es de lo más ideal para lucir en Sevilla en Feria. La firma de cosmética más recomendada por dermatólogos en todo el mundo, La Roche Posay, ha celebrado esta noche en Madrid Mela Party, su fiesta de presentación con motivo del lanzamiento de su nueva línea para el cuidado de la piel, Mela B3, que asegura un futuro libre de manchas como nunca antes. La celebración tuvo lugar en un entorno único en el centro de Madrid, Fitz Club, con más de 300 invitados entre los que destacaba la presencia de Eugenia Osborne, Mariló Montero, Lydia Bosch, María G. de Jaime, Tomás Páramo, Marta Díaz, Pablo Castellano y los concursantes de 'Operación Triunfo' 2023 como Álex Márquez, Denna, Ruslana o Lucas. Y en esta velada, donde La Razón ha estado presente para poder charlar con todos, no hemos podido dejar de fijarnos en el conjunto de la firma catalana Tot-Hom que ha lucido Mariló.

Marta Rota, fundadora de Tot-Hom, se empapó de la alta costura de los desfiles de París de los años sesenta y la implantó en Barcelona. La costurera de la alta burguesía trabaja ahora para adaptar su firma a los nuevos tiempos junto a sus hijas, Alejandra y Andrea Osés. Hace más de medio siglo que Rota creó la firma porque “Tothom té dret a ser guapo” (todo el mundo tiene derecho a ser guapo). Y en eso sigue pensando cuando diseña los vestidos “para que una mujer de manera fácil pueda ir bien vestida, porque eso te da seguridad”, y eso nos lo ha demostrado con este conjunto de Mariló Montero que es perfecto para la Feria de Abril. La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas.

Mariló Montero con falda de lunares. Gtres

Una falda en tono verde, con los lunares en blanco, que Mariló Montero ha combinado con una camisa blanca de lo más elegante. Un estilismo que nos parece ideal para ir al Real de Sevilla con toda la elegancia y estilo.