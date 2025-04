Marta Lozano: "Ser madre es la aventura más bonita y desafiante que he vivido"

Mientras se dirige a un millón de personas a través de sus redes, Marta Lozano ha creado su propio imperio beauty, se ha convertido en madre, y ahora también ha diseñado su primera colección cápsula con la firma de calzado española Mustang. Y pese a todo, Marta Lozano (Valencia, 1995) siempre lleva el estilo, glamur, y elegancia allá donde va. Está acostumbrada a coger trenes y aviones cada semana, pero vivir en Valencia, cerca de su familia no lo cambia por nada, y más ahora con su pequeño Lorenzo. Esta tarde presenta en Madrid está colección cápsula que seguro que será un éxito, pero antes de ello, en Lifestyle de La Razón hemos querido charlar con la creadora de contenido para que nos desvele más detalles de esta nueva aventura.

La colección de calzado de Marta Lozano para Mustang captura a la perfección su filosofía de moda: piezas atemporales que combinan estilo y comodidad, sin renunciar a la sofisticación. Se trata de dos modelos imprescindibles que se presentan en una paleta de colores pensada para adaptarse a cualquier look. Por un lado, encontramos una sandalia plana con tiras, un básico imprescindible reinterpretado con un aire contemporáneo. Disponible en negro, blanco, marrón y estampados de animal print, este modelo se convierte en el aliado perfecto para los días en los que la comodidad no está reñida con la elegancia.

Para quienes buscan elevar su estilo, la colección también incluye un diseño de tacón con tiras, una pieza que evoca feminidad y sofisticación. Disponible en rojo, blanco, negro y dorado, este modelo promete convertirse en un imprescindible de los armarios más fashionistas, ideal tanto para eventos especiales como para una cita inolvidable.

Marta Lozano nos habla en exclusiva de su nueva proyecto

¡Felicidades por esta colección cápsula Marta! Después de ser imagen de la campaña SS25, ahora te animas a diseñar tu propia colección. ¿Cómo surgió esta aventura?

¡Muchas gracias! Esta colección es un sueño hecho realidad. Tras colaborar con Mustang en la campaña SS25, nos dimos cuenta de que compartimos la misma visión sobre la moda: piezas versátiles, elegantes y cómodas. La idea de diseñar una colección cápsula surgió de manera muy orgánica. Quería crear calzado que refleja mi estilo y que pudiera acompañar a las mujeres en su día a día, desde una comida con amigas hasta una ocasión especial.

Una colección cápsula que por lo que hemos podido ver, representa muy bien tu estilo. Femenino, sofisticado, glamuroso, y a la vez, con ese toque de comodidad, que siempre buscamos en primavera o en verano. Si tuviera que quedarse con un solo modelo, cuál sería?

Es difícil elegir solo uno, pero si tuviera que hacerlo, diría las sandalias de tacón doradas. Son elegantes, sofisticadas y tienen ese toque especial que hace que cualquier look brille. Además, son muy cómodas, que es algo esencial para mí.

Marta Lozano presenta su nueva colección con Mustang. Cortesía

Si ahora pudiéramos entrar en su vestidor, ¿cuántos pares de zapatos aproximadamente tiene? ¿ Recuerda cuáles fueron los primeros que se compró con su dinero? ¿Un zapato soñado que no tenga en su vestidor?

No sabría decir el número exacto, pero seguro que son más de 30 pares. Me encanta el calzado y creo que un buen par de zapatos puede elevar cualquier outfit. Los primeros que me compré con mi dinero fueron unos stilettos negros clásicos, un básico imprescindible. Y un zapato soñado que aún no tengo en mi vestidor serían unos tacones de alguna firma icónica, algo realmente especial, como los Hangisi de Manolo Blahnik.

Trasladándonos a la ficción, ¿sería más Carrie o Emily? Las dos aman el calzado.

Creo que tengo un poco de ambas. Como Carrie, adoro la moda y tengo una pasión por los zapatos, pero también me identifico con el espíritu aventurero y optimista de Emily. Me gusta arriesgar en mis looks, pero siempre manteniendo mi esencia.

Dejando a un lado la moda y esta colección cápsula, ¿cómo se encuentra en esta nueva aventura de ser madre? ¿Era como se lo esperaba?

Ser madre es la aventura más bonita y desafiante que he vivido. Sabía que sería especial, pero la realidad supera cualquier expectativa. Cada día es un aprendizaje y una oportunidad de crecer junto a mi pequeño. Es un amor indescriptible.

Marta Lozano presenta su colección cápsula con Mustang. Cortesía

¿Cómo es compaginar un trabajo como el vuestro, lleno de viajes y eventos, y la maternidad?

No voy a negar que es un reto, pero intento organizarme bien y priorizar lo importante. Tengo un equipo maravilloso que me apoya en mi trabajo, y también cuento con mi familia, que es un pilar fundamental. La clave está en encontrar el equilibrio y saber que no siempre se puede llegar a todo, y está bien así.

Ya para terminar, acaba de vivir unas fallas muy especiales con su pequeño. ¿Con qué momento se queda de estos días?

Este año las Fallas han sido inolvidables. Me quedo con la emoción de ver la luz en los ojos de mi pequeño al ver los ninots y los fuegos artificiales. Compartir con él una tradición tan especial ha sido un regalo y algo que recordaré siempre con mucho cariño.