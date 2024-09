Marta y Meri Lozano: confesiones de hermanas antes de pisar la alfombra roja del Festival de San Sebastián

El Festival de Cine de San Sebastián llega a su gran noche de clausura, y Marta y Meri Lozano están más que listas para deslumbrar en la alfombra roja. Estas hermanas e influencers, que han conquistado las redes sociales con su estilo único, se preparan para uno de los momentos más esperados del año. Momentos antes de enfrentarse a los flashes, nos desvelan cómo es compartir la experiencia de una red carpet, intercambiando confidencias y consejos que las ayudan a destacar sin perder su esencia.

Aunque cada una tiene su propio estilo, Marta y Meri nos cuentan cómo logran complementarse para arriesgar en sus elecciones de moda, manteniéndose fieles a sus gustos. Entre risas y emoción, nos adelantan algunos detalles de los looks que llevarán esta noche, convertida ya en una ocasión especial no solo por el cine, sino por la complicidad que comparten como hermanas.

¿Cómo se vive prepararse para una alfombra roja junto a tu hermana?

Marta Lozano - La verdad es que no es la primera vez que lo hacemos y es una cosa que me encanta porque o sea es mucho más entretenido, lo disfrutamos además para mí lo más importante es que nos asesoramos mutuamente.

Meri Lozano - A mí me da como mucha más confianza, al final yo no estoy tan acostumbrada como ella y me da muchísima más tranquilidad, como que voy más segura.

Tenéis estilos muy diferentes, ¿os pedís consejo para elegir el look en actos así?

Marta Lozano - Sí, porque lo bueno que tenemos es que las dos entendemos perfectamente el rollo de cada una o el estilo de cada una entonces, siempre los consejos que nos damos son basándonos en el estilo de cada una aunque a veces también es bueno porque nos animamos mutuamente a arriesgar.

Meri Lozano - Sí en plan, arriesgar dentro de que nos conocemos mucho y sabemos hasta qué punto y lo que puede encajarle más a la otra, pero creo que es guay porque al tener estilos diferentes también nos aportamos tipo, ella me aporta a mí algo que yo no caería y viceversa.

¿Qué tiene de especial (o diferente) esta 'red carpet' de San Sebastián a otras?

Marta Lozano - En mi caso es la primera que la hago junto a mi hermana porque anteriormente la había hecho sola y para mí es mucho más especial hacerlo con ella.

Meri Lozano - Es mi primera vez en el Festival de Cine de San Sebastián entonces me hace todo especial ilusión es todo nuevo para mí.

Marta y Meri Lozano antes de pisar la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Foto de Laura Madrigal para Hispanitas.

¿Con cuánto tiempo habéis preparado el estilismo? Contarnos todos los detalles de vuestro look.

Marta Lozano - Pues ha sido un poco locura porque justo ha coincidido con las semanas de la moda y nos ha pillado en Milán y París, entonces la verdad que es no mucho, pero he tenido mucha suerte porque en este caso llevo un vestido de la diseñadora valenciana Isabel Sanchís que me encanta y para una ocasión así yo creo que apoyar la moda española es un puntazo.

Meri Lozano - Por mi parte, igual que mi hermana al final tampoco hemos tenido mucho tiempo porque hemos estado viajando mucho y en mi caso llevo un vestido diseñado a medida por Claro Couture que he trabajado muchas ocasiones con ellos, tienen mis medidas, me conocen, entonces puse mi confianza al 100%, ya que no iba a estar en España.

¿Qué os inspira después de tantos eventos y alfombras para no fallar con el look o ser repetitiva?

Marta Lozano - La verdad es que esto es complicado porque cuando una se encuentra cómoda con su propio estilo y tal, pues de repente puede ser repetitivo yo creo que hay que innovar, pero en mi caso, creo que tampoco hay que volverse loco porque soy una persona bastante conservadora aunque siempre intento seguir las nuevas tendencias.

Meri Lozano - Opino que es muy importante sentirte y ser fiel a tu estilo para estar a gusto y no perder tu esencia y pienso que lo que comentábamos anteriormente de pedir consejo a mi hermana que me conoce, pero tiene otro punto, otro estilo y tal siempre hace como que no nos repitamos.

Alguna manía o truco que siempre tengáis que hacer antes de un evento así.

Marta Lozano - La verdad es que soy una persona muy poco maniática y en mi caso no tengo en particular, prefiero ir con tiempo eso sí.

Meri Lozano - Yo tampoco tengo ninguna manía así en especial, pero sí que es verdad que siempre, siempre siempre, llevo conmigo mi camarita digital.