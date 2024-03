Marta Lozano, influencer: "La sobreexposición en redes es cada día más difícil de llevar"

Marta Lozano es una de las influencers más importantes de nuestro país. Acumula más de un millón de seguidores en Instagram y se ha consagrado como una de las mujeres más reconocidas y admiradas dentro del mundo de la moda nacional. Triunfa dentro y fuera de las redes aunque, como ella misma nos ha reconocido, su embarazo ha sido "proyectazo de mi vida". En menos de un mes se convertirá en madre primeriza junto a Lorenzo Rehomi, con el que forma un tándem perfecto tanto a nivel profesional como sentimental. Su marido es el fundador de Glowfilter, una de las marcas de cosmética y belleza más virales de la actualidad y Marta Lozano, embajadora de la firma, presentó el jueves 29 de febrero la nueva rutina de skincare de Glowfilter en Madrid. Hablamos con la creadora de contenido sobre belleza, su inminente maternidad y la sobreexposición en redes.

¿Ha cambiado la rutina de skincare durante su embarazo?

Aunque ahora utilizo unos productos más que otros porque mi piel ha sufrido cambios durante el embarazo, lo cierto es que sigo con la misma rutina que siempre.

¿Me puede desvelar su fórmula infalible de belleza?

Para mí, lo más importante es irme a la cama con la piel limpia después de haberme hecho un buen skincare con mis básicos de Glowfilter.

Se encuentra en la recta final del embarazo. ¿Cómo está afrontando estos últimos meses?

Como puedo (risas). Ya entiendo por qué se cuenta por semanas, es todo muy cambiante. Este último trimestre me he encontrado muy pesada y, en concreto, estas últimas semanas.. Tela marinera. Pero bueno, ya queda menos.

¿Qué balance hace de su embarazo?

Positivo. Pero confieso que ha sido una experiencia más intensa de lo que yo creía. No sé si habrá sido por mi personalidad, pero me ha resultado algo difícil llevarlo. Aún así, hago un balance positivo porque el nene ha estado bien en todo momento y yo también, aunque al principio fue complicado. Náuseas los tres primeros meses, sentirme muy pesada, muchos kilos...

Marta Lozano, embajadora de Glowfilter Cortesía

¿Algún antojo o manía que haya descubierto en el embarazo?

Antojos todos los del mundo. Sobre todo los pepinillos agridulces, que me han apetecido todo el tiempo. Además, me he dado cuenta que tengo mucho diálogo interno y me he reencontrado conmigo misma, algo que me está gustando mucho de esta experiencia.

¿Tiene pensado ampliar la familia?

De momento con Lorenzo Jr. ya vamos bien. Por ahora, no.

¿Cómo están preparando la llegada de Lorenzo a casa?

Esta semana hemos montado la cómoda. Me falta la cuna y todas estas cosas que ya están pedidas pero que aún nos tienen que llegar. Para estar en el mes ocho, con mucha calma la verdad. Aunque nunca se sabe si se puede adelantar.

¿Quién está más nervioso de los dos?

Yo. Aunque él también está muy nervioso y muy pendiente de mí.

Usted es una de las influencers más importantes de nuestro país. ¿Se imaginó en algún momento llegar hasta donde está?

No. Cuando empecé hace 10 años no me imaginaba que estaría así y de esta manera. Y mucho menos embarazada. Son cosas que no te planteas pero imagínate... Estoy tan feliz con este momento de mi vida.

Si algún día las redes fallan, ¿tiene un plan b? ¿Qué otra profesión le hubiese gustado tener?

Bastantes planes B. Yo empecé estudiando Publicidad y Relaciones Públicas y acabé terminando Derecho. Después me planteé hacer Bellas Artes y de golpe, me encontré que mi vida me llevaba por este camino y he descubierto un mundo que me hace muy feliz. Si te soy sincera, no sé qué estaría haciendo ahora mismo.

¿Cómo gestiona la sobreexposición de las redes? ¿Qué es para usted lo más positivo y negativo de su profesión?

La sobreexposición es cada día más difícil de llevar. Estamos viendo ahora mismo un tipo de "hate" que se va un poco de las manos y parece que todo el mundo puede opinar libremente, de manera poco arbitraria y se llegan a decir cosas muy fuertes...Tienes que estar muy fuerte para llevarlo de la mejor manera y no darle la importancia que merece porque muchos perfiles son falsos. En el mundo de las redes estás muerto si no eres capaz de gestionarlo bien mentalmente. No duras ni dos días.

¿Qué hace para desconectar?

Mucha gente piensa que vivo en Madrid por mi trabajo pero lo cierto es que vivo en Valencia, donde estoy rodeada de mi familia y mis amigos de siempre. Estar allí con ellos me hace tener los pies en la tierra. Prefiero tener que ir y volver a Madrid y estar cerca de mi núcleo familiar porque me viene muy bien mentalmente.

Últimamente están saltando muchas influencers de las redes al mundo de la televisión. ¿Le gustaría participar en algún programa?

Habría que mirarlo. Ahora estoy con el embarazo, que es el proyectazo de mi vida, pero nunca se sabe. Yo me veo haciendo muchas cosas y me he dado cuenta de que en esta vida no se puede descartar nada.

Como valenciana y actual mantenedora de la fallera mayor. ¿Cómo vivió el incendio de Valencia y el cambio de calendario de las fallas?

Ha sido un shock para todos, no solo para los valencianos. La tragedia le podría haber pasado a cualquiera... Un drama tremendo. No os imagináis cómo se ha volcado toda la gente en Valencia. Salías a la calle y sabías que estábamos pensando todos en lo mismo. Cuando se pusieron los centros de recogida, que nosotros fuimos a llevar comida y ropa, tuvieron que decir que no llevasen más porque ya solo quedaba organizar y dársela a los afectados.

Evidentemente, justo esa semana era la Crida y se aplazó por razones evidentes. La ciudad estaba volcada con el incendio y, aunque se ha pospuesto, estamos todos volcados. Seguimos muy afectados aunque la vida siga, al igual que toda España.

¿Cómo ayudó durante el incendio?

A mí me pilló en Madrid pero mi marido estaba en Valencia y organizó las primeras cajas y, cuando llegué yo, seguí con las mías. Cualquier cosa, todo lo que pudiéramos hacer, estábamos volcados. Y no solo nosotros, nuestras familias también.

¿Qué le pareció la Mascletá de Madrid? ¿Le gustaría que se celebrasen en todas las ciudades de nuestro país?

Me encantaría. Incluso ya se han hecho en otros países. Todo lo que sea para dar a conocer la cultura e historia de mi ciudad es positivo y por supuesto que me encantaría que todo el mundo la apreciara.