Meghan Markle conquista Florida con el vestido de escote halter más elegante para todos los eventos de primavera

Meghan Markle se va a un partido benéfico de polo en Wellington con el vestido blanco que todas las royals necesitan en su armario. No tenemos ninguna duda de que la esposa del príncipe Harry es una de las mujeres con mejor estilismo, puesto que sigue una estética elegante y sobria. Su estilo se caracteriza por la predominancia de las siluetas clásicas, los colores neutros y los pocos detalles en tendencia. No obstante, esta vez nos ha dejado boquiabiertos con una de las piezas infalibles que soluciona nuestros problemas cuando no sabemos qué ponernos en una ocasión especial de primavera. Estamos hablando del vestido largo en blanco que cuenta con una infinidad de toques que sí que están de moda en la actualidad. Nos referimos al escote halter, el detalle cut-out en el abdomen y el fajín a modo de ceñir la cintura para favorecer la silueta de Meghan Markle. Indiscutiblemente, es la típica prenda que nunca nos podemos deshacer de ella porque siempre funciona y sienta bien para todos los eventos de primavera y verano. La duquesa de Sussex la ha combinado con joyas acabadas en oro dorado, bolso acolchado del mismo color y gafas de sol negras clásicas. Asimismo, no se ha olvidado de darle el momento perfecto para elevar el look con la coleta baja más sofisticada y fácil de hacer. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que es el vestido perfecto que se pondría la Reina Letizia para cualquier acto oficial.

Tras la reaparición de Meghan Marklecon un look de lo más cuidado conformado por camisa fluida y falda estampada, este viernes se ha adelantado al fin de semana para disfrutar de un partido benéfico de polo en Wellington junto con su marido. Los duques de Sussex han jugado un partido de polo profesional de celebridades en beneficio de Sentebale, la organización que se fundó en 2006 para niños y jóvenes que viven en los países del sur de África. Si Meghan Markle ha conquistado el corazón de todas las editoras de moda con este vestido blanco, el príncipe Harry ha mantenido su esencia con camisa azul bebé, vaqueros blancos y americana beige. En definitiva, dos looks nada cómodos para jugar un partido de polo, pero sí para un evento especial y de relevancia como ha sido este en Florida.

Meghan Mark y el príncipe Harry en un partido de polo en Wellington. Gtres

Meghan Markle ha vuelto a demostrar que es una de las mujeres mejor vestidas que sigue un estilo neutro y elegante con prendas clásicas y accesorios que elevan el look. Sin ninguna duda, nos guardamos esta propuesta estilística para nuestros próximos eventos.