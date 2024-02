El look más abrigado de Meghan Markle en Canadá es el que nosotras le vamos a copiar para ir a la nieve este fin de semana

No pasa más de un día sin que los duques de Sussex se conviertan en el foco de los medios de comunicación, y sobre todo en las últimas semanas. Y esta vez lo han hecho en la presentación de los Juegos Invictus 2025, que el pasado año ya no se quisieron perder en Canadá. El 5 de febrero, después de que el palacio de Buckingham anunciara que el rey Carlos III sufre “un tipo de cáncer” del que no se han dado muchos detalles, su hijo Enrique emprendía un viaje a Londres para reunirse tan solo media hora con su padre y volver a Los Ángeles en menos de 24 horas, para poco después aparecer por sorpresa en una entrega de premios en Las Vegas. Una nueva web y un podcast de por medio, las críticas le llueven a Meghan Markle, pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sulook más casual y abrigadito que le queremos copiar este mismo fin de semana para ir a la nieve. Pocas horas después del lanzamiento, quien protagonizó titulares fue la duquesa de Sussex. Meghan Markle estrenará un nuevo podcast con la plataforma Lemonade, cuyo objetivo es “hacer que la vida sea menos apestosa” con programas sobre sexo, psicología, y cuestiones del colectivo LGTBI+.

Pero centrándonos en este look casual de nieve de Meghan Markle, nos ha dejado claro que el color blanco y los tonos neutros también son par las épocas más frías del año. El color de ceremonias por excelencia sale de su zona de confort para instalarse, con mucha presencia, en los estilismos de invierno. La pureza y armonía del blanco se coordinan con su frescura para dotar a los looks de nieve como los de Meghan de la mayor elegancia.

Canada Invictus Games ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Meghan Markle ha combinado jersey blanco, pantalones blancos, con un maxi plumón en tono beige, botas de pelo marrones y gorro negro. O lo que es lo mismo, queremos irnos este fin de semana a la nieva para poder copiarle este maravilloso estilismo.