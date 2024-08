Meghan Markle vuelve a poner de moda (en medio de la polémica) la falda pareo elegante y la lleva como una reina

Meghan Markle y el príncipe Harry continúan su viaje por Colombia en medio de la polémica por los looks de lujo de Meghan. En su primer aparición, Meghan Markle apostó por un estilismo 'working' de esos que tanto definen su estilo desde que la conocemos. Se trata de un dos piezas de pantalón pinza en color navy de corte alto con cuello halter y botones de carey. Un estilismo de Veronica Brand valorado en más de 1.000 euros que combinó con stilettos negros y el bolso ‘Paris Bombay’ hecho en cuero de Hermès. Y para este segundo día lo ha hecho con una falda pareo estampada, con la que demuestra que está de vuelta a la moda y que también puede ser elegante.

Meghan Markle, y otras mujeres muy bien vestida, saben que la falda pareo vuelve cuando suben las temperaturas. La Duquesa de Sussex ya estrenó una muy especial durante un viaje oficial a Nigeria porque era, en efecto, de una diseñadora local, y ahora lo ha vuelto a hacer en Colombia, con esta falda de Juan de Dios. Combinada, como ella, con camisa blanca, crea un look increíblemente elegante, algo que ya saben incluso las invitadas de la realeza. No hay ningún Juan detrás de esta firman de moda que se llama Juan de Dios, si no dos mujeres a las que Meghan ha querido apoyar en su viaje. El nombre elegido por María Fernanda Valencia, su directora creativa, hace referencia a la playa del Pacífico a la que iba de niña. Junto a su socia, Isabela Gutiérrez, han sabido hacerse hueco importante en las que más saben de moda..

Amaime Silk Martellato Midi Skirt / Ivory Green Chintz, de Juan de Dios (407 euros)

Falda pareo. Juan de Dios

En Colombia no hay invierno, de manera que Juan de Dios tiene dos colecciones al año, primavera-verano y resort con alguna cápsula de entretiempo. Sus caftanes, pareos y vestidos como el Ermita, record en ventas, están en las maletas de las más elegantes como Sassa de Osma y ahora Meghan Markle.