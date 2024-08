Meghan Markle vuelve a hablar de sus pensamientos suicidas y recuerda a la Familia Real británica

Los duques de Sussex han vuelto a poner en relieve la importancia de hablar sobre la salud mental en una nueva aparición en televisión. El motivo de esta aparición era presentar uno de sus nuevos proyectos: The Parents’ Network, un programa altruista que, a través de la Fundación Archewell de los duques, trata de apoyar a padres cuyos hijos padecen traumas relacionados con el uso de redes sociales. Esta iniciativa ya está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

La presentadora Jane Pauley ha querido indagar en el pasado de la duquesa y ella no ha eludido las preguntas: "Si el hecho de expresar lo que he superado ayudará a alguien a hacer introspección, y que asuma que todo está bien, entonces, vale la pena", ha asegurado Meghan Markle. No es la primera vez que habla abiertamente sobre sus problemas de salud mentalmientras formaba parte de la casa de los Windsor. En marzo de 2021 el matrimonio tuvieron su primera entrevista con Oprah Winfrey tras abandonar sus deberes reales. En ella, la duquesa confesaba que durante esos años llegó a sentir que "no quería estar viva".

Ahora, Markle ha recordado esa charla con la presentadora más famosa de Estados Unidos: "En aquel momento me daba mucha vergüenza decirlo, y sobre todo admitirlo delante de Harry, porque sé lo mucho que había perdido. Pero sabía que si no lo decía, lo haría... y ya no quería seguir viva", ha confesado. Asimismo la duquesa de Sussex ha contado de de nuevo que pidió ayuda a la familia real, señalando que fue a "una de las personas de mayor rango de la institución". "Dije que necesitaba ir a algún lado para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún lado. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”, ha relatado.

La reflexión sobre las redes sociales

En esta charla también han estado presentes un grupo de padres que perdieron a sus hijos por suicidio. "Siempre hablamos de que en los viejos tiempos, si tus hijos estaban bajo tu techo, sabías lo que hacían. Al menos estaban a salvo, ¿no? Y ahora, pueden estar en la habitación de al lado, en una tablet o en un teléfono, y meterse en esas madrigueras de conejo. Y antes de que te des cuenta, en 24 horas, podrían estar quitándose la vida", ha reflexionado el hijo de Carlos III.

El príncipe Harry junto a Meghan Markle Instagram

El príncipe Harry ha sido un firme defensor del control en las redes sociales. La última vez durante un foro de 5Rights Foundation, aseguró que convertirse en padre de sus dos hijos, Archie y Lilibet, le ha motivado para tratar de cambiar las cosas. Opinión que comparte Markle, que también ha hablado sobre esto en este último encuentro televisivo: "Nuestros hijos son pequeños: tienen 5 y 3 años. Son increíbles. Y como padres, lo único que queremos es protegerlos, así que, viendo lo que está pasando en Internet, sabemos que hay mucho trabajo por hacer en este sentido", ha expuesto.