Las mujeres 40+ comenzarán marzo con el look de oficina de Sonsoles Ónega más elegante y de efecto tipazo

Durante esta semana hemos estado enfocadas a todos los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid buscando todas las tendencias de otoño-invierno 2025. No obstante, Sonsoles Ónega ha conseguido cautivarnos por unos instantes a causa del look de oficina perfecto para estar ideal 24/7. La periodista se ha desplazado este sábado a la localidad berciana para ejercer como mantenedora del LII Festival Nacional de Exaltación de Bembibre, un evento gastronómico y cultural que tiene lugar cada año, desde 1973, para destacar el vínculo de la población con su embutido más característico. Ahora, como bien nos tiene acostumbradas, nos ha vuelto a inspirar para buscar los estilismos de oficina más adecuados para cualquier fashionista en marzo.

Sonsoles Ónega ha sido recibida por la alcaldesa de Bembire, Silvia Cao, con una gran sonrisa en su rostro por obtener este título que también recibió su padre, Fernando Ónega. Y es que esta noche de sábado ha sido de lo más especial para la periodista, en la que ha hecho una defensa del botillo con recuerdo a las mujeres del pueblo, así como a los mineros o a Luis del Omo. Pero, sobre todo, a su progenitor. Asimismo, ha alcanzado teletransportarnos a sus recuerdos de la infancia a través de un discurso emotivo, en el que ha hecho referencia a la "carretera de la infancia" de sus viajes a Galicia, entre otras memorias. No cabe duda de que ha sido uno de los momentos más enternecedores de la velada. No obstante, nosotras como editoras de moda, no hemos podido evitar fijarnos en el look de Sonsoles Ónega en el LII Festival Nacional de Exaltación de Bembibre. Y adelantamos que es perfecto para comenzar los looks de oficina de marzo.

La escritora Sonsoles Ónega, mantenedora de la 52ª Festival Nacional de Exhaltación del Botillo en Bembibre Ana F. Barredo Agencia EFE

Esta vez, Sonsoles Ónega se ha olvidado de los vestidos sofisticados para dar paso a otro de los uniformas más saciados tanto en ambientes laborales como casuales. Se trata de una combinación de tres piezas en negro que no puede sentarle mejor a la figura. Por un lado, se trata de una americana de hombros estructurados con lentejuelas adornadas en las terminaciones de las solapas. La ha llevado cerrada a través de una única botonadura central, toque destacable que ha conseguido favorecer todavía más el cuerpo de Sonsoles Ónega a través de una silueta de reloj de arena. Asimismo, por debajo se asoma un top básico de fondo de armario al tono. Por otro parte, lo ha combinado con unos vaqueros ajustados de la misma tonalidad completando un total look en negro de lo más adecuado para la ocasión.

Sonsoles Ónega junto a Suárez-Quiñones César Sánchez/Ical

Eso sí, para combatir las bajas temperaturas, Sonsoles Ónega ha confiado en un abrigo de efecto terciopelo de lo más calentito y elegante.