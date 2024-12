El total look negro de Sonsoles Ónega que nunca falla en Navidad es el que las mujeres +40 le van a copiar estas fiestas

Vestir de negro siempre es una buena idea, es el color comodín que funciona en cualquier ocasión y a cualquier edad. Eso debió de pensar Sonsoles Ónega al elegir el outfit para la fiesta de Navidad de su programa 'Y ahora Sonsoles'. Y vaya si acertó. La periodista nos regaló un estilismo impecable, cómodo y, sobre todo, inspirador para las mujeres +40 que buscan un look que destaque estas fiestas sin renunciar a la practicidad.

El negro no solo es atemporal, sino que también es el color que mejor se presta a jugar con texturas, cortes y volúmenes. Sonsoles nos lo demostró con una elección que escapa de la monotonía y se posiciona como una lección de estilo para la Navidad. Porque sí, los brillos y los rojos pueden ser protagonistas en estas fechas, pero ella optó por una apuesta diferente, minimalista y elegante que tiene todo para triunfar. La presentadora supo captar a la perfección la esencia de un buen look navideño: equilibrar sofisticación y funcionalidad. ¿El resultado? Un conjunto que realza la figura, respeta las tendencias y, lo más importante, resulta adaptable a cualquier evento de estas fiestas. Vamos a analizar cada detalle de este estilismo que promete convertirse en el más copiado por las mujeres +40.

La pieza clave del estilismo de Sonsoles Ónega es un chaleco acolchado negro, una de las prendas de abrigo más calentitas y en tendencia esta temporada. En este caso, Sonsoles eligió un modelo largo con cinturón que ceñía la cintura, creando una silueta favorecedora y equilibrada. Debajo del chaleco, la presentadora llevó un jersey negro con acabados brillantes en las mangas, que añadía un toque de sofisticación al conjunto. Este detalle fue el punto de contraste perfecto, aportando luz y dinamismo a un total look que, de otro modo, podría haber resultado demasiado sobrio. Sonsoles demuestra así que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Para completar el estilismo, optó por un pantalón negro de corte recto, un básico infalible que estiliza y alarga visualmente la figura. En cuanto al calzado, apostó por calzado negro de punta afilada, un acierto que eleva el look al terreno de lo sofisticado.

Total look negro Gtres

¿Por qué es el look perfecto para mujeres +40?

Porque combina todo lo que buscas en estas fiestas: estilo, comodidad y versatilidad. El total look negro de Sonsoles Ónega es perfecto para reuniones familiares o incluso para un evento más formal. Es una apuesta segura que demuestra que las mujeres +40 no solo pueden ser modernas, sino que pueden llevar las tendencias a su terreno de manera impecable. Así que si estás buscando un outfit para estas fiestas que no te complique y te haga sentir espectacular, inspírate en Sonsoles: el negro es tu mejor aliado.