De Lola Casademunt by Maite a Paloma Suárez, todos los detalles de la cuarta jornada de MBFWM

Queda únicamente un día para concluir la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Como en cada edición, se ha resumido en una semana intensa, a la misma vez que idónea, para conocer todas las tendencias que llevaremos en la temporada de otoño e invierno de este año de la mano de los diseñadores españoles. No cabe duda de que el papellón 14.1 de Ifema ha vuelto a ser la localización protagonista desde el 19 hasta el 23 de febrero, así como ha acogido cada uno de los shows de las marcas tanto emergentes como consolidadas en el panorama español. Este sábado 22 de febrero hemos vivido la cuarta jornada de la MBFWM y nosotras hemos vuelto a analizar cada propuesta creativa.

El evento de moda ha abierto sus puertas a las 11.00 horas con el desfile de Paloma Suárez, siguiéndole Odette Álvarez a las 12.30 horas con la asistencia en la front row de personalidades del calibre como Eugenia Osborne o Belén Écija vestida de novia. Fely Campo nos ha presentado su colección Otoño-Invierno 2025 a las 14.00 horas, mientras que dos horas después Jnorig ha debutado en la MBFWM. A la entrada de la tarde, ha tocado el turno de Angel Schlesser y a las 19.00 horas ha tomado el relevo Lola Casademunt by Maite. Tras finalizar el show, se ha hecho una pausa en la que hemos descubierto los galardonados de los Premios L'Oréal. Mans Concept ha alcanzado al Mejor Colección de esta edición, mientras que Andrea Gutierrez Arcas se ha convertido en la premiada a Mejor Modelo de MBFWM. Finalizamos el día con la colección de Ágatha Ruiz de la Prada a las 20.30 horas. La primera diseñadora que ha iniciado el cuarto día del evento, se inspira en la colección "Better Together" en la compañía, el apoyo incondicional y la fortaleza que nos brindan quienes nos rodean. Asimismo, pone en relieve la importancia de las relaciones humanas y el valor de compartir momentos. Nos ha presentado un abanico de colores, texturas y formas que nos proporcionan seguridad y comodidad, sin perder la esencia de la elegancia,

Odette Álvarez se inspira en el iris para lanzar su colección Otoño-Invierno 2025, un símbolo de esperanza, resiliencia y fuerza interior. Como sello identificativo, no han podido faltar tanto las lentejuelas como los volúmenes o los detalles de efecto pelo. Asimismo, los diseños han estado envueltos en tonos cálidos entre neutros y pasteles, así como ha hecho recurso de seda o crepé con lana de mohair y tejidos como el cuero, el pelo de cordero y cabra o el paño en raya diplomática.

Fely Campo ha presentado "Self <> World", que nos teletransporta en la interacción que tenemos con el mundo, haciendo énfasis en que la moda es un lenguaje universal que nos permite expresar nuestra individualidad. Tanto la sostenibilidad como la atemporalidad son los dos focos principales de esta colección con el objetivo de apostar por aquellas prendas que perduran en el tiempo. Vemos piezas de todos los estilos confeccionadas con tejidos como el tweed, satén, seda o bordados a través de una paleta de colores básica de fondo de armario, como el negro, blanco, granate o dorado.

Jnorig debuta en la MBFWM con la colección Otoño-Invierno 2025 llamada "Yūgen", inspirada en la dualidad de la cultura japonesa. Combina técnicas digitales innovadoras con formas tradicionales reinterpretadas. Vemos el kimono como el punto de partida para confeccionar diseños que llaman la atención por capas, transparencias, tejidos tensados con estampados y aplicaciones de pedrería y accesorios que evocan la serpiente y la manita orquídea, figuras que simbolizan la belleza en lo enigmático.

Nos hemos reencontrado con Angel Schlesser con su colección "Autopsia" en la que hace un enfoque analítico de las formas. Resulta ser una serie de piezas en las que tanto las formas geométricas como los volúmenes escultóricos o la silueta precisa y arquitectónica desafían a los patrones clásicos de siempre. Destacan los trabajados plisados, los detalles como los cut-out y una paleta de colores sobrias en tonos marrón, camel o beige.

Lola Casademunt by Maite se inspira en el romanticismo desenfadado propio de la Normandía francesa para lanzar su nueva colección bajo el nombre "Deauville". Como en cada edición, está presente el sello identificativo de la marca, como son los colores vibrantes, así como el estampado animal tan icónico. Predominan los granates, verdes militares, marrones o rosas con estampados florales, rayas marineras o la propia logomanía de la marca. También, la silueta recta con tejidos ligeros y fluidos han sido la principal clave de la presentación, así como otras piezas más voluminosas, como los abrigos o las capas.

Recién llegada de la Semana de la Moda de Nueva York, Ágatha Ruiz de la Prada aterriza en la MBFWM con una colección que nos invita a soñar en un mundo de fantasía. Colores vibrantes, formas geométricas, apliques en 3D, estampados divertidos o accesorios extravagantes, como una diadema con orejas de plumas o un bolso en forma de peluche.

Este domingo 23 de febrero finalizará MBFWM con un sinfín de diseñadores emergentes del calibre como Studio Cumbre, Odis o David Mos (entre otros), así como se conocerá el galardonado de Mercedes-Benz Fashion Talent.