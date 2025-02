Sonsoles Ónega, desaparecida en Antena 3: este es el motivo de su ausencia en 'Y ahora Sonsoles'

Los espectadores de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 se han llevado una sorpresa este viernes, 21 de febrero, al notar la ausencia de su presentadora habitual, Sonsoles Ónega. En su lugar, la periodista Pepa Romero ha tomado las riendas del programa, explicando el motivo de la ausencia temporal de la periodista.

Al final del programa, Romero ha informado a la audiencia que Ónega se encontraba en Galicia por un motivo muy especial: el inicio del rodaje de "Las hijas de la criada", la serie basada en su novela homónima, ganadora del Premio Planeta 2023. Este proyecto, que se emitirá en Antena 3 y en la plataforma atresplayer, supone un paso importante en la carrera de la periodista dentro de Atresmedia, no solo como presentadora, sino también como escritora de una de las ficciones más esperadas del año.

La serie, que constará de ocho episodios de 50 minutos, es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Atresmedia y estará protagonizada por Verónica Sánchez y Carlota Baró, quienes darán vida a Inés y Renata, dos mujeres cuyas vidas toman rumbos muy diferentes tras dar a luz en un pazo gallego a principios del siglo XX. El reparto se completa con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera y Álex Gadea, entre otros.

Por otra parte, en los últimos compases del programa, Pepa Romero ha conectado en directo con Sonsoles Ónega, quien se encontraba en Muros, Galicia, en pleno set de rodaje. Visiblemente emocionada, la presentadora ha compartido detalles sobre la grabación de una de las escenas clave de la historia: la noche de San Juan. Junto a ella estaban dos de las actrices de la serie, Judith Fernández y Martina Cariddi, quienes han expresado su entusiasmo por formar parte de este proyecto. "El montaje es impresionante, se me cae la baba cuando veo todo esto. Puedo adelantar en exclusiva que el final de la serie no es el mismo que el del libro. El final del libro me gusta, pero el de la serie me encanta", ha asegurado Sonsoles Ónega, despertando la curiosidad de los seguidores de la historia.

Pepa Romero junto a Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El próximo lunes 24 de febrero, Sonsoles Ónega regresará al plató de 'Y ahora Sonsoles', mientras que Pepa Romero volverá a su rol habitual como reportera. Con el inicio del rodaje de "Las hijas de la criada", la periodista consolida su relación con Atresmedia, reafirmando su éxito tanto en el terreno literario como en el televisivo.